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Леска триммерная Unisaw Professional Quality 2.0мм круглая 187 шт/кор, 15м
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Леска для триммеров
    Леска триммерная Unisaw Professional Quality 2.0мм круглая 187 шт/кор, 15м
    Арт. 1128381
    Леска триммерная Unisaw Professional Quality 2.0мм круглая 187 шт/кор, 15м

      Леска триммерная Unisaw Professional Quality 2.0мм круглая 187 шт/кор, 15м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128381

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска Professional Quality (2 мм, 15 м, круглая) Unisaw SPRO-07304 подходит для кошения травы рядом с деревьями, заборами, бордюрами с помощью бензокос с объемом двигателя от 35 куб.см.

        Преимущества

        • Отличается высоким качеством производства и прочностью
        • Изготовлена с применением высококачественных полимеров на ультрасовременном оборудовании с тщательным контролем качества на разных этапах производства
        • Обеспечивает хороший уровень эластичности, необходимый для срезания травы на каменистых участках, рядом с заборами, бордюрами, тротуарами, деревьями
        • Отлично подходит для кошения травы и сорняков