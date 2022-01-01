Леска триммерная Unisaw Professional Quality 2.0мм круглая 187 шт/кор, 15м

Преимущества

Отличается высоким качеством производства и прочностью

Изготовлена с применением высококачественных полимеров на ультрасовременном оборудовании с тщательным контролем качества на разных этапах производства

Обеспечивает хороший уровень эластичности, необходимый для срезания травы на каменистых участках, рядом с заборами, бордюрами, тротуарами, деревьями

Отлично подходит для кошения травы и сорняков

Леска Professional Quality (2 мм, 15 м, круглая) Unisaw SPRO-07304 подходит для кошения травы рядом с деревьями, заборами, бордюрами с помощью бензокос с объемом двигателя от 35 куб.см.