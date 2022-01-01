Леска триммерная Unisaw Professional Quality 2.4мм круглая 187 шт/кор, 15м
Арт. 1128373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска Professional Quality (2.4 мм, 15 м, круглая) Unisaw SPRO-07305 подходит для кошения травы рядом с деревьями, заборами, бордюрами с помощью бензокос с объемом двигателя от 35 куб.см.
Преимущества
- Отличается высоким качеством производства и прочностью
- Изготовлена с применением высококачественных полимеров на ультрасовременном оборудовании с тщательным контролем качества на разных этапах производства
- Обеспечивает хороший уровень эластичности, необходимый для срезания травы на каменистых участках, рядом с заборами, бордюрами, тротуарами, деревьями