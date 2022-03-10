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Лестница Алюмет 5210
5.0
2
7 611 ₽
9 100 ₽
Двухсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 5210
Арт. X1350313841
5.0
2
Лестница Алюмет 5210
Лестница Алюмет 5210
Лестница Алюмет 5210
Лестница Алюмет 5210
Лестница Алюмет 5210
Лестница Алюмет 5210

Лестница Алюмет 5210

  • -1 489 ₽
7 611 ₽
9 100 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 9 100 ₽
Получить ещё скидку
-523 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 28 ноября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 30 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка 28 ноября или позже, бесплатно
Арт. X1350313841
5.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Тип
двухсекционная
Материал
алюминий
Рабочая высота, м
5.68
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
4.5
Ширина ступеней, мм
25
Ширина лестницы, мм
390
Мин. длина, м
2.81
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -1 489 ₽
7 611 ₽
9 100 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 9 100 ₽
Получить ещё скидку
-523 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 28 ноября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 30 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка 28 ноября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лестница алюминиевая Алюмет 20 ступеней это первоклассный профессиональный прибор, применяемый на стройках, производстве и ремонтных площадках. С ней можно забраться на высоту почти пять метров, и произвести любую работу, ведь она не только устойчива, но и надежна. Прочный и легкий алюминий удерживает массу до ста пятидесяти килограммов, а наличие ремней-ограничителей позволяет накрепко зафиксировать лестницу в нужном положении. Исполнение лестницы, ее состав и конструкция дают использовать ее как в крытой среде, так и на улице. В сложенном состоянии лестницу можно хранить лежа, в подсобном помещении, или же просто прислонить ее к стене. Двадцать ступеней имеют рифленую поверхность, не давая ногам скользить. Широкое основание и резиновые накладки держат приспособление в устойчивом положении, что дает возможность работать долго без опаски. К лестнице можно прикрепить страховочные ремни, чтобы обеспечить максимальную безопасность

    Преимущества двухсекционной алюминиевой лестницы Алюмет

    • Легкая и прочная
    • Высокая и устойчивая
    • Удобная и доступная

    Комплектация двухсекционной лестницы Алюмет

    • Лестница
    • Упаковка