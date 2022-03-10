Лестница Алюмет 5210

Лестница алюминиевая Алюмет 20 ступеней это первоклассный профессиональный прибор, применяемый на стройках, производстве и ремонтных площадках. С ней можно забраться на высоту почти пять метров, и произвести любую работу, ведь она не только устойчива, но и надежна. Прочный и легкий алюминий удерживает массу до ста пятидесяти килограммов, а наличие ремней-ограничителей позволяет накрепко зафиксировать лестницу в нужном положении. Исполнение лестницы, ее состав и конструкция дают использовать ее как в крытой среде, так и на улице. В сложенном состоянии лестницу можно хранить лежа, в подсобном помещении, или же просто прислонить ее к стене. Двадцать ступеней имеют рифленую поверхность, не давая ногам скользить. Широкое основание и резиновые накладки держат приспособление в устойчивом положении, что дает возможность работать долго без опаски. К лестнице можно прикрепить страховочные ремни, чтобы обеспечить максимальную безопасность

Преимущества двухсекционной алюминиевой лестницы Алюмет

Легкая и прочная

Высокая и устойчивая

Удобная и доступная

Комплектация двухсекционной лестницы Алюмет