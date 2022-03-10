Лестница Алюмет 5210
Арт. X1350313841
Характеристики
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Производитель
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Тип
|двухсекционная
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Материал
|алюминий
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Рабочая высота, м
|5.68
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|4.5
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Ширина ступеней, мм
|25
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Ширина лестницы, мм
|390
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Мин. длина, м
|2.81
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- Лестница алюминиевая Алюмет 20 ступеней это первоклассный профессиональный прибор, применяемый на стройках, производстве и ремонтных площадках. С ней можно забраться на высоту почти пять метров, и произвести любую работу, ведь она не только устойчива, но и надежна. Прочный и легкий алюминий удерживает массу до ста пятидесяти килограммов, а наличие ремней-ограничителей позволяет накрепко зафиксировать лестницу в нужном положении. Исполнение лестницы, ее состав и конструкция дают использовать ее как в крытой среде, так и на улице. В сложенном состоянии лестницу можно хранить лежа, в подсобном помещении, или же просто прислонить ее к стене. Двадцать ступеней имеют рифленую поверхность, не давая ногам скользить. Широкое основание и резиновые накладки держат приспособление в устойчивом положении, что дает возможность работать долго без опаски. К лестнице можно прикрепить страховочные ремни, чтобы обеспечить максимальную безопасность
Преимущества двухсекционной алюминиевой лестницы Алюмет
- Легкая и прочная
- Высокая и устойчивая
- Удобная и доступная
Комплектация двухсекционной лестницы Алюмет
- Лестница
- Упаковка