Лестница Алюмет 6312
Арт. X1350313964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|3390х440
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Помост
|Нет
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- Трехсекционная лестница Алюмет 3х12 алюминиевая усиленная будет полезна во время строительных, монтажно-отделочных работ для подъема на высоту выше пяти метров. Конструкция лестницы трехсекционной алюминиевой Алюмет 6312 включает рифление ступеней, страховочные ремни и нескользящее покрытие ножек для обеспечения безопасности пользователя. Лестница отличается устойчивостью к механическим воздействиям, коррозии, изменениям температуры, что дает возможность ее эксплуатации не только в помещении, но и на улице. Купить лестницу Алюмет серии hs3 6312 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене
Преимущества лестницы трехсекционной Алюмет 6312
- Легкая
- Выносливая
- Высокая
- Не ржавеет
- Не скользит
Комплектация
- Комплект из трех секций со страховочным тросом
- Стабилизатор с комплектом крепежа
- Паспорт