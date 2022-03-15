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Лестница Алюмет 6312
5.0
4
19 069 ₽
Трехсекционные лестницы
    Лестница Алюмет 6312
    Арт. X1350313964
    5.0
    4
    Лестница Алюмет 6312

      Лестница Алюмет 6312

      19 069 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 948 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X1350313964
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		3390х440
      Помост
      		Нет
      Все характеристики
      19 069 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 948 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трехсекционная лестница Алюмет 3х12 алюминиевая усиленная будет полезна во время строительных, монтажно-отделочных работ для подъема на высоту выше пяти метров. Конструкция лестницы трехсекционной алюминиевой Алюмет 6312 включает рифление ступеней, страховочные ремни и нескользящее покрытие ножек для обеспечения безопасности пользователя. Лестница отличается устойчивостью к механическим воздействиям, коррозии, изменениям температуры, что дает возможность ее эксплуатации не только в помещении, но и на улице. Купить лестницу Алюмет серии hs3 6312 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене

        Преимущества лестницы трехсекционной Алюмет 6312

        • Легкая
        • Выносливая
        • Высокая
        • Не ржавеет
        • Не скользит

        Комплектация

        • Комплект из трех секций со страховочным тросом
        • Стабилизатор  с комплектом крепежа
        • Паспорт