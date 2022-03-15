Лестница Алюмет 6312

Трехсекционная лестница Алюмет 3х12 алюминиевая усиленная будет полезна во время строительных, монтажно-отделочных работ для подъема на высоту выше пяти метров. Конструкция лестницы трехсекционной алюминиевой Алюмет 6312 включает рифление ступеней, страховочные ремни и нескользящее покрытие ножек для обеспечения безопасности пользователя. Лестница отличается устойчивостью к механическим воздействиям, коррозии, изменениям температуры, что дает возможность ее эксплуатации не только в помещении, но и на улице. Купить лестницу Алюмет серии hs3 6312 можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене

Преимущества лестницы трехсекционной Алюмет 6312

Легкая

Выносливая

Высокая

Не ржавеет

Не скользит

Комплектация