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Лестница Алюмет 9314
4.5
2
25 242 ₽
Трехсекционные лестницы
    Лестница Алюмет 9314
    Арт. X1350313959
    4.5
    2
    Лестница Алюмет 9314

      Лестница Алюмет 9314

      25 242 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 620 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X1350313959
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		4080х480
      Помост
      		Нет
      Все характеристики
      25 242 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 620 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модель Алюмет 9314 купить можно для успешного выполнения бытовых или рабочих задач, требующих поднятия на высоту до семи метров над землей. Благодаря своему эргономичному исполнению, лестница трансформер алюминиевая Алюмет p3 9314 может приносить пользу каждый день: для покраски стен, ремонта крыш, мойки окон, установки конструкций на вышине, удаления сосулек и многих других дел. Алюминий, из которого сделана лестница, легковесный и при этом прочный металл, устойчивый к ржавчине. Поэтому лестницу можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе в любую погоду. Ступеньки стремянки имеют ребристую поверхность, что препятствует скольжению ноги, а страховочные ремни удержат прибор от падения

        Преимущества лестницы Алюмет 9314

        • Надежная
        • Портативная
        • Долговечная
        • Практичная

        Комплектация

        • Лестница
        • Упаковка