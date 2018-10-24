Лестница Алюмет 9314
Арт. X1350313959
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|4080х480
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Помост
|Нет
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- Модель Алюмет 9314 купить можно для успешного выполнения бытовых или рабочих задач, требующих поднятия на высоту до семи метров над землей. Благодаря своему эргономичному исполнению, лестница трансформер алюминиевая Алюмет p3 9314 может приносить пользу каждый день: для покраски стен, ремонта крыш, мойки окон, установки конструкций на вышине, удаления сосулек и многих других дел. Алюминий, из которого сделана лестница, легковесный и при этом прочный металл, устойчивый к ржавчине. Поэтому лестницу можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе в любую погоду. Ступеньки стремянки имеют ребристую поверхность, что препятствует скольжению ноги, а страховочные ремни удержат прибор от падения
Преимущества лестницы Алюмет 9314
- Надежная
- Портативная
- Долговечная
- Практичная
Комплектация
- Лестница
- Упаковка