Лестница Алюмет 9314

Модель Алюмет 9314 купить можно для успешного выполнения бытовых или рабочих задач, требующих поднятия на высоту до семи метров над землей. Благодаря своему эргономичному исполнению, лестница трансформер алюминиевая Алюмет p3 9314 может приносить пользу каждый день: для покраски стен, ремонта крыш, мойки окон, установки конструкций на вышине, удаления сосулек и многих других дел. Алюминий, из которого сделана лестница, легковесный и при этом прочный металл, устойчивый к ржавчине. Поэтому лестницу можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе в любую погоду. Ступеньки стремянки имеют ребристую поверхность, что препятствует скольжению ноги, а страховочные ремни удержат прибор от падения

Преимущества лестницы Алюмет 9314

Надежная

Портативная

Долговечная

Практичная

Комплектация