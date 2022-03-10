Лестница Алюмет 9316
Арт. X1350313958
Характеристики
|
Производитель
|
Тип
|трехсекционная
|
Материал
|алюминий
|
Рабочая высота, м
|12.83
|
Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
|
Общая длина, м
|11.93
|
Ширина ступеней, мм
|25
|
Ширина лестницы, мм
|480
|
Мин. длина, м
|4.64
С этим товаром смотрят
- Трехсекционная алюминиевая лестница Алюмет Серия Р3 9316 обеспечивает безопасный подъем на широкий диапазон высот за счет телескопической конструкции. Модель данной группы можно использовать как обычную приставную лестницу, так и в качестве стремянки. Лестница выполнена из алюминия, имеет малый вес и легко переносится с места на место. В конструкции практически отсутствуют легко ломающиеся детали и узлы, что гарантирует долгий срок службы изделия
Преимущества
- Простая транспортировка
- Алюминиевая конструкция
- Широкая область применения
- Длительный срок службы
- Надежные крепления
- Различное исполнение: приставная, напольная, выдвижная стремянка
- Двухкомпонентные наконечники на опорах