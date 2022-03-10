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Лестница Алюмет 9316
5.0
2
30 578 ₽
37 430 ₽
Трехсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 9316
Арт. X1350313958
5.0
2
Лестница Алюмет 9316
Лестница Алюмет 9316
Лестница Алюмет 9316
Лестница Алюмет 9316

Лестница Алюмет 9316

  • -6 852 ₽
30 578 ₽
37 430 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 37 430 ₽
Получить ещё скидку
-306 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313958
5.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Тип
трехсекционная
Материал
алюминий
Рабочая высота, м
12.83
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
11.93
Ширина ступеней, мм
25
Ширина лестницы, мм
480
Мин. длина, м
4.64
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -6 852 ₽
30 578 ₽
37 430 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 37 430 ₽
Получить ещё скидку
-306 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Трехсекционная алюминиевая лестница Алюмет Серия Р3 9316 обеспечивает безопасный подъем на широкий диапазон высот за счет телескопической конструкции. Модель данной группы можно использовать как обычную приставную лестницу, так и в качестве стремянки. Лестница выполнена из алюминия, имеет малый вес и легко переносится с места на место. В конструкции практически отсутствуют легко ломающиеся детали и узлы, что гарантирует долгий срок службы изделия

    Преимущества

    • Простая транспортировка
    • Алюминиевая конструкция
    • Широкая область применения
    • Длительный срок службы
    • Надежные крепления
    • Различное исполнение: приставная, напольная, выдвижная стремянка
    • Двухкомпонентные наконечники на опорах