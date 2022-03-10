Лестница Алюмет 9316

Трехсекционная алюминиевая лестница Алюмет Серия Р3 9316 обеспечивает безопасный подъем на широкий диапазон высот за счет телескопической конструкции. Модель данной группы можно использовать как обычную приставную лестницу, так и в качестве стремянки. Лестница выполнена из алюминия, имеет малый вес и легко переносится с места на место. В конструкции практически отсутствуют легко ломающиеся детали и узлы, что гарантирует долгий срок службы изделия

Преимущества