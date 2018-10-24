Лестница трехсекционная Алюмет H3 5312, высота 8,76м

Лестница стремянка 12 ступеней 3 секции Alumet H3 5312 является одной из самых востребованных моделей среди приспособлений для работы на высоте. Это многоцелевой и комфортный в применении инструмент, который может использоваться и как стремянка, и как простая двухсекционная лестница. При желании из лестницы раздвижной 3 секции Алюмет серии H3 5312 может стать телескопическим прибором для подъема на высоту почти восемь метров. Легкий алюминиевый сплав позволяет осуществлять транспортировку лестницы в одиночку, а прочные крепления в совокупе с ремнями для подстраховки повышают безопасность ее использования. Купить лестницу Алюмет 3 секции стоит как для повседневного, так и промышленного применения, ведь у нее существует три режима установки, а на опорах предусмотрены наконечники из двух материалов, гарантирующих устойчивость конструкции

Преимущества алюминиевой лестницы 3 секции

Устойчивая

Прочная

Многофункциональная

Портативная

Комплектация

Лестница

Страховочные ремни

Упаковка