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Лестница трехсекционная Алюмет H3 5312, высота 8,76м
4.0
2
14 740 ₽
16 750 ₽
Трехсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет H3 5312
Арт. X1350313977
4.0
2
Лестница трехсекционная Алюмет H3 5312, высота 8,76м

Лестница Алюмет H3 5312

  • -2 010 ₽
14 740 ₽
16 750 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 16 750 ₽
Получить ещё скидку
-148 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 964 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313977
4.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -2 010 ₽
14 740 ₽
16 750 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 16 750 ₽
Получить ещё скидку
-148 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 964 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лестница стремянка 12 ступеней 3 секции Alumet H3 5312 является одной из самых востребованных моделей среди приспособлений для работы на высоте. Это многоцелевой и комфортный в применении инструмент, который может использоваться и как стремянка, и как простая двухсекционная лестница. При желании из лестницы раздвижной 3 секции Алюмет серии H3 5312 может стать телескопическим прибором для подъема на высоту почти восемь метров. Легкий алюминиевый сплав позволяет осуществлять транспортировку лестницы в одиночку, а прочные крепления в совокупе с ремнями для подстраховки повышают безопасность ее использования. Купить лестницу Алюмет 3 секции стоит как для повседневного, так и промышленного применения, ведь у нее существует три режима установки, а на опорах предусмотрены наконечники из двух материалов, гарантирующих устойчивость конструкции

    Преимущества алюминиевой лестницы 3 секции

    • Устойчивая
    • Прочная
    • Многофункциональная
    • Портативная

    Комплектация

  • Лестница
  • Страховочные ремни
  • Упаковка