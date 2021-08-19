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Лестница строительная Алюмет 5314, количество ступеней 3х14
5.0
1
18 108 ₽
20 440 ₽
Трехсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 5314
Арт. X1350313975
5.0
1
Лестница строительная Алюмет 5314, количество ступеней 3х14

Лестница Алюмет 5314

  • -2 332 ₽
18 108 ₽
20 440 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 20 440 ₽
Получить ещё скидку
-906 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313975
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -2 332 ₽
18 108 ₽
20 440 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 20 440 ₽
Получить ещё скидку
-906 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лестницы трехсекционные универсальные Алюмет хороши и для профессионального, и для бытового пользования. Благодаря простому и надежному исполнению, лестница секционная Алюмет пользуется популярностью у клиентов самых разных групп населения. Алюминиевый сплав, из которого сделана стремянка, отличается своей легкостью и стойкостью к влаге и морозам. Накладки на опоре снижают степень скольжения и повышают устойчивость лестницы Алюмет 3, что немаловажно при работе на высоте более семи метров. Сорок две ступени с рифлением позволяют не скользить ногам, и без опаски производить работы на крыше, чердаке, подравнивать крону деревьев или собирать плоды, устанавливать или мыть конструкции

    Преимущества лестницы алюминиевой Алюмет

    • Верность
    • Долговечность
    • Удобство
    • Малый вес
    • Портативность

    Комплектация

    • Лестница
    • Упаковка