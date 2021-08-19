Лестница строительная Алюмет 5314, количество ступеней 3х14

Лестницы трехсекционные универсальные Алюмет хороши и для профессионального, и для бытового пользования. Благодаря простому и надежному исполнению, лестница секционная Алюмет пользуется популярностью у клиентов самых разных групп населения. Алюминиевый сплав, из которого сделана стремянка, отличается своей легкостью и стойкостью к влаге и морозам. Накладки на опоре снижают степень скольжения и повышают устойчивость лестницы Алюмет 3, что немаловажно при работе на высоте более семи метров. Сорок две ступени с рифлением позволяют не скользить ногам, и без опаски производить работы на крыше, чердаке, подравнивать крону деревьев или собирать плоды, устанавливать или мыть конструкции

Преимущества лестницы алюминиевой Алюмет

Верность

Долговечность

Удобство

Малый вес

Портативность

Комплектация