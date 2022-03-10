Лестница трехсекционная Алюмет H3 5306, высота 4,26м

Лестница Алюмет H3 5306
Арт. X1350313983
Характеристики
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Производитель
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Тип
|трехсекционная
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Материал
|алюминий
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Рабочая высота, м
|4.26
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|3.36
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Ширина ступеней, мм
|20
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Ширина лестницы, мм
|440
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Мин. длина, м
|1.68
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- Трехсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет Серия H3 5306 - это многофункциональное приспособление для разных работ. Может использоваться в приставном варианте, как двухсекционная лестница, а так же в качестве стремянки и в виде раздвижной, телескопической конструкции. Комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ. Двухкомпонентные наконечники, которыми оснащены опоры, защищают лестницу от скольжения во время работы
Преимущества
- Простая транспортировка
- Алюминиевая конструкция
- Широкая область применения
- Длительный срок службы
- Надежные крепления
- Различное исполнение: приставная, напольная, выдвижная стремянка
- Двухкомпонентные наконечники на опорах