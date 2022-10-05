Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лестница трехсекционная Алюмет H3 5309, количество ступеней 3х9
4.3
3
9 169 ₽
11 460 ₽
Трехсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет H3 5309
Арт. X1350313980
4.3
3
Лестница трехсекционная Алюмет H3 5309, количество ступеней 3х9

Лестница Алюмет H3 5309

  • -2 291 ₽
9 169 ₽
11 460 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 11 460 ₽
Получить ещё скидку
-138 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313980
4.3
3

Характеристики

Производитель
Алюмет
Тип
трехсекционная
Материал
алюминий
Рабочая высота, м
6.78
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
5.88
Ширина ступеней, мм
20
Ширина лестницы, мм
440
Мин. длина, м
2.53
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -2 291 ₽
9 169 ₽
11 460 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 11 460 ₽
Получить ещё скидку
-138 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

С этим товаром смотрят

Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
200 ₽
Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
85 ₽
5.0
Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 20мкм) нитка 0636
105 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 20мкм) нитка 0636
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 10мкм) нитка 0635
105 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 10мкм) нитка 0635
Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
375 ₽
Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл
400 ₽
4.5
Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
25 ₽
5.0
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
Комбинированный трещоточный ключ 13 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515013
460 ₽
Комбинированный трещоточный ключ 13 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515013
Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
Нет в наличии
5.0
Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
Смотреть
Щетка ручная Кедр 142-0112
Нет в наличии
5.0
Щетка ручная Кедр 142-0112
Смотреть
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
Нет в наличии
4.8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
Смотреть
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
Нет в наличии
5.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лестница телескопическая 3 секционная alumet h3 5309 — это широко применяемое устройство, которое пригодится в любой работе, будь то домашней или профессиональной. Алюминиевый корпус лестницы делает конструкцию легкой, удобной для переноса. При этом лестница совершенно безопасна, и выдерживает до полутора центнера живого веса. Алюмет 3x9 h3 5309 может использоваться: в приставном варианте, как двухсекционная лестница, в качестве стремянки, в виде раздвижной и даже телескопической лестницы, что делает ее незаменимой абсолютно везде. Купить лестницу h3 5309 — очень предусмотрительно и экономично, ведь с приобретением именно этой модели, к ней прилагается сразу пять приспособлений. Гарантия с момента покупки составляет один календарный год

    Преимущества h3 5309 алюмет

    • Маленький вес — простая транспортировка
    • Надежные крепления — длительный срок службы
    • Многофункциональность — приставная лестница, напольная, и выдвижная стремянка в одном приспособлении
    • Двухкомпонентные наконечники на опорах — безопасность

    Комплектация

    • Лестница
    • Страховочные ремешки
    • Упаковка