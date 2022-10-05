Лестница трехсекционная Алюмет H3 5309, количество ступеней 3х9

Лестница Алюмет H3 5309
Арт. X1350313980
Характеристики
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Производитель
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Тип
|трехсекционная
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Материал
|алюминий
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Рабочая высота, м
|6.78
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|5.88
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Ширина ступеней, мм
|20
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Ширина лестницы, мм
|440
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Мин. длина, м
|2.53
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- Лестница телескопическая 3 секционная alumet h3 5309 — это широко применяемое устройство, которое пригодится в любой работе, будь то домашней или профессиональной. Алюминиевый корпус лестницы делает конструкцию легкой, удобной для переноса. При этом лестница совершенно безопасна, и выдерживает до полутора центнера живого веса. Алюмет 3x9 h3 5309 может использоваться: в приставном варианте, как двухсекционная лестница, в качестве стремянки, в виде раздвижной и даже телескопической лестницы, что делает ее незаменимой абсолютно везде. Купить лестницу h3 5309 — очень предусмотрительно и экономично, ведь с приобретением именно этой модели, к ней прилагается сразу пять приспособлений. Гарантия с момента покупки составляет один календарный год
Преимущества h3 5309 алюмет
- Маленький вес — простая транспортировка
- Надежные крепления — длительный срок службы
- Многофункциональность — приставная лестница, напольная, и выдвижная стремянка в одном приспособлении
- Двухкомпонентные наконечники на опорах — безопасность
Комплектация
- Лестница
- Страховочные ремешки
- Упаковка