Лестница трехсекционная Алюмет H3 5309, количество ступеней 3х9

Лестница телескопическая 3 секционная alumet h3 5309 — это широко применяемое устройство, которое пригодится в любой работе, будь то домашней или профессиональной. Алюминиевый корпус лестницы делает конструкцию легкой, удобной для переноса. При этом лестница совершенно безопасна, и выдерживает до полутора центнера живого веса. Алюмет 3x9 h3 5309 может использоваться: в приставном варианте, как двухсекционная лестница, в качестве стремянки, в виде раздвижной и даже телескопической лестницы, что делает ее незаменимой абсолютно везде. Купить лестницу h3 5309 — очень предусмотрительно и экономично, ведь с приобретением именно этой модели, к ней прилагается сразу пять приспособлений. Гарантия с момента покупки составляет один календарный год

Преимущества h3 5309 алюмет

Маленький вес — простая транспортировка

Надежные крепления — длительный срок службы

Многофункциональность — приставная лестница, напольная, и выдвижная стремянка в одном приспособлении

Двухкомпонентные наконечники на опорах — безопасность

Комплектация