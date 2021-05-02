Лестница односекционная Алюмет 5110

Лестница Алюмет 5110
Арт. X1350313733
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|330х2810
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Помост
|Нет
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Лестница приставная 10 ступеней будет полезным приспособлением для любого, кому хоть раз приходилось доставать объекты с высоты или работать на возвышенности. С лестницей Алюмет 10 ступеней можно подняться на высоту почти три метра, чтобы покрасить стены, вымыть карниз или крышу, поменять лампочку, и многое другое. Лестница односекционная Алюмет используется в качестве приставной, в дачном огороде, во дворе частного или многоквартирного дома, а также в промышленных помещениях. Эту портативную, легкую и простую в использовании лестницу 10 ступеней купить достаточно всего одну - для выполнения любой бытовой или профессиональной задачи.
Преимущества лестницы алюминиевой 10 ступеней:
- Мало весит;
- Имеет прочный состав;
- Мобильная;
- Высокая.
Комплектация:
- Лестница;
- Упаковка.