Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лестница односекционная Алюмет 5110
5.0
2
3 555 ₽
Приставные лестницы
    Лестница Алюмет 5110
    Арт. X1350313733
    5.0
    2
    Лестница односекционная Алюмет 5110

      Лестница Алюмет 5110

      3 555 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X1350313733
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		330х2810
      Помост
      		Нет
      Все характеристики
      3 555 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Зачистной круг по металлу 63с (175х20х32 мм)
      346 ₽
      520 ₽
      5.0
      Зачистной круг по металлу 63с (175х20х32 мм)
      • -174 ₽
      Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750
      11 351 ₽
      5.0
      Погружной насос для дренажной системы Belamos DWP 750
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
      646 ₽
      800 ₽
      5.0
      Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
      • -154 ₽
      Удлинитель шланга ДЖИЛЕКС "УДАВ" 40х40
      2 980 ₽
      Удлинитель шланга ДЖИЛЕКС "УДАВ" 40х40
      • Персональная скидка
      Изолента Авалон 19х20 черная
      120 ₽
      Изолента Авалон 19х20 черная
      Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100
      690 ₽
      990 ₽
      Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100
      • -300 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Лестница приставная 10 ступеней будет полезным приспособлением для любого, кому хоть раз приходилось доставать объекты с высоты или работать на возвышенности. С лестницей Алюмет 10 ступеней можно подняться на высоту почти три метра, чтобы покрасить стены, вымыть карниз или крышу, поменять лампочку, и многое другое. Лестница односекционная Алюмет используется в качестве приставной, в дачном огороде, во дворе частного или многоквартирного дома, а также в промышленных помещениях. Эту портативную, легкую и простую в использовании лестницу 10 ступеней купить достаточно всего одну - для выполнения любой бытовой или профессиональной задачи.

        Преимущества лестницы алюминиевой 10 ступеней:

        • Мало весит;
        • Имеет прочный состав;
        • Мобильная;
        • Высокая.

        Комплектация:

        • Лестница;
        • Упаковка.