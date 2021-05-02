Лестница односекционная Алюмет 5110

Лестница приставная 10 ступеней будет полезным приспособлением для любого, кому хоть раз приходилось доставать объекты с высоты или работать на возвышенности. С лестницей Алюмет 10 ступеней можно подняться на высоту почти три метра, чтобы покрасить стены, вымыть карниз или крышу, поменять лампочку, и многое другое. Лестница односекционная Алюмет используется в качестве приставной, в дачном огороде, во дворе частного или многоквартирного дома, а также в промышленных помещениях. Эту портативную, легкую и простую в использовании лестницу 10 ступеней купить достаточно всего одну - для выполнения любой бытовой или профессиональной задачи.

Преимущества лестницы алюминиевой 10 ступеней:

Мало весит;

Имеет прочный состав;

Мобильная;

Высокая.

Комплектация: