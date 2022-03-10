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Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
5.0
2
13 894 ₽
Лестницы трансформеры
  • Персональная скидка
Лестница-трансформер Алюмет Т-445
Арт. X1350314134
5.0
2
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5
Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5

Лестница-трансформер Алюмет Т-445

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13 894 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 618 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. X1350314134
5.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 894 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 618 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Профессиональная шарнирная лестница Алюмет это полезное приспособление, используемое в множестве работ. Основным достоинством этой лестницы является ее многофункциональность, обусловленная способностью к изменению положения трех ее секций. Так, лестница-трансформер может использоваться в качестве обычной приставной лестницы, стремянки, а также траверсы для подвешивания или установки небольших необходимых при строительстве и монтаже объектов. Купить четырехсекционную лестницу Алюмет стоит за ее устройство, благодаря которому длинная лестница легко может транспортироваться и храниться в небольших пространствах

    Преимущества лестницы серии Т4 Алюмет

    • Практичность
    • Широта применения
    • Изменяемая конструкция
    • Нержавеющий состав
    • Компактность

    Комплектация

    • Лестница-трансформер
    • Упаковка