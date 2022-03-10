Лестница Алюмет Т-445, количество ступеней 2х4+2х5

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Лестница-трансформер Алюмет Т-445
Арт. X1350314134
Характеристики
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- Профессиональная шарнирная лестница Алюмет это полезное приспособление, используемое в множестве работ. Основным достоинством этой лестницы является ее многофункциональность, обусловленная способностью к изменению положения трех ее секций. Так, лестница-трансформер может использоваться в качестве обычной приставной лестницы, стремянки, а также траверсы для подвешивания или установки небольших необходимых при строительстве и монтаже объектов. Купить четырехсекционную лестницу Алюмет стоит за ее устройство, благодаря которому длинная лестница легко может транспортироваться и храниться в небольших пространствах
Преимущества лестницы серии Т4 Алюмет
- Практичность
- Широта применения
- Изменяемая конструкция
- Нержавеющий состав
- Компактность
Комплектация
- Лестница-трансформер
- Упаковка