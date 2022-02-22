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Лестница-трансформер Алюмет Т433
4.2
13
11 913 ₽
Лестницы трансформеры
  • Персональная скидка
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Арт. X1350314124
4.2
13
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
  • Персональная скидка
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433
Лестница-трансформер Алюмет Т433

Лестница-трансформер Алюмет Т433

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11 913 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. X1350314124
4.2
13

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
980х330х260
Помост
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 913 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Профессиональная четырехсекционная лестница трансформер Алюмет Т433 4х3 является многоцелевым приспособлением для работы на высоте. Благодаря шарнирной конструкции устройства, его можно использовать как простую приставную лестницу, как строительные леса, и как стремянку. Пригодится для выполнения покраски стен дачного дома, крыш беседок, мытья стекол, снятия объектов с высоты, и других видов работ. Алюминий, из которого сделана стремянка, является достаточно крепким, а потому предельный вес, выдерживаемый лестницей составляет сто пятьдесят килограмм. Алюмет т433 купить можно по доступной цене в одно нажатие в Интернет-магазине Бигам

    Преимущества лестницы Алюмет т433

    • Прочная
    • Универсальная
    • Высокая
    • Компактная
    • Легкая

    Комплектация:

    • Лестница-трансформер
    • Упаковка