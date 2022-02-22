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Лестница-трансформер Алюмет Т433
Арт. X1350314124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|980х330х260
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Помост
|Да
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- Профессиональная четырехсекционная лестница трансформер Алюмет Т433 4х3 является многоцелевым приспособлением для работы на высоте. Благодаря шарнирной конструкции устройства, его можно использовать как простую приставную лестницу, как строительные леса, и как стремянку. Пригодится для выполнения покраски стен дачного дома, крыш беседок, мытья стекол, снятия объектов с высоты, и других видов работ. Алюминий, из которого сделана стремянка, является достаточно крепким, а потому предельный вес, выдерживаемый лестницей составляет сто пятьдесят килограмм. Алюмет т433 купить можно по доступной цене в одно нажатие в Интернет-магазине Бигам
Преимущества лестницы Алюмет т433
- Прочная
- Универсальная
- Высокая
- Компактная
- Легкая
Комплектация:
- Лестница-трансформер
- Упаковка