Профессиональная четырехсекционная лестница трансформер Алюмет Т433 4х3 является многоцелевым приспособлением для работы на высоте. Благодаря шарнирной конструкции устройства, его можно использовать как простую приставную лестницу, как строительные леса, и как стремянку. Пригодится для выполнения покраски стен дачного дома, крыш беседок, мытья стекол, снятия объектов с высоты, и других видов работ. Алюминий, из которого сделана стремянка, является достаточно крепким, а потому предельный вес, выдерживаемый лестницей составляет сто пятьдесят килограмм. Алюмет т433 купить можно по доступной цене в одно нажатие в Интернет-магазине Бигам

Преимущества лестницы Алюмет т433

Прочная

Универсальная

Высокая

Компактная

Легкая

Комплектация: