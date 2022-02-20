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Лестница-трансформер Алюмет Т455
4.0
8
16 880 ₽
Лестницы трансформеры
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
    Арт. X1350314143
    4.0
    8
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
    Лестница-трансформер Алюмет Т455
      Лестница-трансформер Алюмет Т455
      Лестница-трансформер Алюмет Т455
      Лестница-трансформер Алюмет Т455
      Лестница-трансформер Алюмет Т455
      Лестница-трансформер Алюмет Т455
      Лестница-трансформер Алюмет Т455
      Лестница-трансформер Алюмет Т455

      Лестница-трансформер Алюмет Т455

      16 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1350314143
      4.0
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      16 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевая профессиональная четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет серии Т4 Т 455 была изготовлена по всем стандартам европейского производства. Ее прочный металлический стан и ступени с универсальным нескользящим покрытием позволяют использовать лестницу-трансформер с уверенностью в ее надежности. Лестница-трансформер Алюмет Т455 4 секции по 5 ступеней может применяться и профессиональными, и средними потребителями без опаски. Благодаря уникальной шарнирной конструкции лестница легко удлиняется и укорачивается в зависимости от нужд и рабочих целей. Более того, она с легкостью выдерживает до полутора центнера веса, а это значит, что с ее помощью можно поднимать и переносить небольшие грузы. Также лестница не ржавеет и не боится экстремальных температур, что позволяет использовать ее как в помещении, так и на улице

        Преимущества алюминиевой четырехсекционной лестницы Алюмет Серии Т4 Т 455

        • Устойчивая
        • Универсальная
        • Износостойкая
        • Прочная

        Комплектация

        • Алюмет Т4 Т 455
        • Упаковка