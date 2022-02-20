Лестница-трансформер Алюмет Т455
Арт. X1350314143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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- Алюминиевая профессиональная четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет серии Т4 Т 455 была изготовлена по всем стандартам европейского производства. Ее прочный металлический стан и ступени с универсальным нескользящим покрытием позволяют использовать лестницу-трансформер с уверенностью в ее надежности. Лестница-трансформер Алюмет Т455 4 секции по 5 ступеней может применяться и профессиональными, и средними потребителями без опаски. Благодаря уникальной шарнирной конструкции лестница легко удлиняется и укорачивается в зависимости от нужд и рабочих целей. Более того, она с легкостью выдерживает до полутора центнера веса, а это значит, что с ее помощью можно поднимать и переносить небольшие грузы. Также лестница не ржавеет и не боится экстремальных температур, что позволяет использовать ее как в помещении, так и на улице
Преимущества алюминиевой четырехсекционной лестницы Алюмет Серии Т4 Т 455
- Устойчивая
- Универсальная
- Износостойкая
- Прочная
Комплектация
- Алюмет Т4 Т 455
- Упаковка