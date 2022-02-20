Алюминиевая профессиональная четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет серии Т4 Т 455 была изготовлена по всем стандартам европейского производства. Ее прочный металлический стан и ступени с универсальным нескользящим покрытием позволяют использовать лестницу-трансформер с уверенностью в ее надежности. Лестница-трансформер Алюмет Т455 4 секции по 5 ступеней может применяться и профессиональными, и средними потребителями без опаски. Благодаря уникальной шарнирной конструкции лестница легко удлиняется и укорачивается в зависимости от нужд и рабочих целей. Более того, она с легкостью выдерживает до полутора центнера веса, а это значит, что с ее помощью можно поднимать и переносить небольшие грузы. Также лестница не ржавеет и не боится экстремальных температур, что позволяет использовать ее как в помещении, так и на улице

Преимущества алюминиевой четырехсекционной лестницы Алюмет Серии Т4 Т 455

Устойчивая

Универсальная

Износостойкая

Прочная

Комплектация