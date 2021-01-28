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Лестница-трансформер Алюмет TL4044
3.7
3
8 990 ₽
10 342 ₽
Лестницы трансформеры
  • Персональная скидка
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Арт. X1350314128
3.7
3
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
  • Персональная скидка
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
Лестница-трансформер Алюмет TL4044

Лестница-трансформер Алюмет TL4044

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  • -1 352 ₽
8 990 ₽
10 342 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X1350314128
3.7
3

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 352 ₽
8 990 ₽
10 342 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет TL 4044 раскладывается в стремянку, Г-положение или используется как приставная лестница. Лестницы данной группы могут принимать различные положения за счет самоблокирующихся соединений. В сложенном состоянии изделия имеют небольшие габариты, что позволяет легко транспортировать их. Данная линейка лестниц подходит для строительства и ремонта на профессиональном уровне, а также для выполнения бытовых работ.

    Преимущества

    • Долгий срок службы Алюмет TL 4044
    • Универсальная лестница принимает различные положения
    • Лестница компактна и легко транспортируется
    • Малый вес
    • Широкая область применения