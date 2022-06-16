Лестница Вихрь ЛА 3x14

Трёхсекционная алюминиевая лестница Вихрь ЛА 3х14 73/5/1/29 предназначена для выполнения различных работ на высоте до 10.86 метров. Модель выполнена из алюминия и имеет антикоррозийное покрытие, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Широкая поперечная траверса обеспечивает устойчивость стремянки и безопасную работу. Для предотвращения скольжения по поверхности на стойках и траверсе предусмотрены пластиковые наконечники

Преимущества