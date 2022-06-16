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Лестница Вихрь ЛА 3x14
5.0
2
Найти аналог
Трехсекционные лестницы
    Лестница Вихрь ЛА 3x14
    Арт. О00000013541
    5.0
    2
    Лестница Вихрь ЛА 3x14

      Лестница Вихрь ЛА 3x14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013541
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трёхсекционная алюминиевая лестница Вихрь ЛА 3х14 73/5/1/29 предназначена для выполнения различных работ на высоте до 10.86 метров. Модель выполнена из алюминия и имеет антикоррозийное покрытие, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Широкая поперечная траверса обеспечивает устойчивость стремянки и безопасную работу. Для предотвращения скольжения по поверхности на стойках и траверсе предусмотрены пластиковые наконечники

        Преимущества

        • Вихрь ЛА 3х14 73/5/1/29 изготовлена из алюминия
        • "4 в 1": стремянка, стремянка с выдвижной третьей секцией, приставная выдвижная лестница, третья секция съемная и может использоваться как отдельная лестница
        • Широкая поперечная траверса - устойчивость
        • Пластиковые наконечники на стойках и траверсе препятствуют скольжению