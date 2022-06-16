Лестница Вихрь ЛА 3x14
Арт. О00000013541
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Помост
|Нет
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Настил в комплекте
|Нет
- Трёхсекционная алюминиевая лестница Вихрь ЛА 3х14 73/5/1/29 предназначена для выполнения различных работ на высоте до 10.86 метров. Модель выполнена из алюминия и имеет антикоррозийное покрытие, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Широкая поперечная траверса обеспечивает устойчивость стремянки и безопасную работу. Для предотвращения скольжения по поверхности на стойках и траверсе предусмотрены пластиковые наконечники
Преимущества
- Вихрь ЛА 3х14 73/5/1/29 изготовлена из алюминия
- "4 в 1": стремянка, стремянка с выдвижной третьей секцией, приставная выдвижная лестница, третья секция съемная и может использоваться как отдельная лестница
- Широкая поперечная траверса - устойчивость
- Пластиковые наконечники на стойках и траверсе препятствуют скольжению