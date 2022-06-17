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Лестница Вихрь ЛА 3x7
5.0
1
Найти аналог
Трехсекционные лестницы
    Лестница Вихрь ЛА 3x7
    Арт. О00000013128
    5.0
    1
    Лестница Вихрь ЛА 3x7

      Лестница Вихрь ЛА 3x7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013128
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1840
      Помост
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевая трёхсекционная лестница Вихрь ЛА 3х7 73/5/1/20 имеют возможность трансформироваться, в зависимости от выполняемых работ. Выдерживает нагрузку до 150 кг. Широта применения. Модель может использоваться в качестве стремянки, стремянки с выдвижной третьей секцией, приставной лестницы. Коррозиестойкость. Алюминий позволяет применять её как внутри помещения, так и на открытой рабочей площадке. Против скольжения. Благодаря пластиковым наконечникам ножек модель не скользит по рабочей площадке. Компактность. Лестница занимает мало места при хранении. Повышенная устойчивость. Поперечная траверса надежно фиксирует лестницу на поверхности

        Преимущества

        • Алюминиевый профиль - высокая прочность, надежность и долговечность
        • Широкая поперечная траверса - устойчивость конструкции
        • Пластиковые наконечники на ножках Вихрь ЛА 3х7 - безопасность
        • Складная конструкция - компактность при хранении
        • Расставленные секции соединены стяжками для безопасности
        • Коррозионная стойкость
        • Широкая сфера применения