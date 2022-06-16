Лестница Вихрь ЛА 3x8

Преимущества

Алюминиевый профиль - высокая прочность, надежность и долговечность

Широкая поперечная траверса - устойчивость конструкции

Пластиковые наконечники на ножках Вихрь ЛА 3х8 73/5/1/21 - безопасность

Складная конструкция - компактность при хранении

Расставленные секции соединены стяжками для безопасности

Коррозионная стойкость

Широкая сфера применения

Алюминиевая трёхсекционная лестница Вихрь ЛА 3х8 73/5/1/21 имеют возможность трансформироваться, в зависимости от выполняемых работ. Выдерживает нагрузку до 150 кг. Широта применения. Модель может использоваться в качестве стремянки, стремянки с выдвижной третьей секцией, приставной лестницы. Коррозиестойкость. Алюминий позволяет применять её как внутри помещения, так и на открытой рабочей площадке. Против скольжения. Благодаря пластиковым наконечникам ножек модель не скользит по рабочей площадке. Компактность. Лестница занимает мало места при хранении. Повышенная устойчивость. Поперечная траверса надежно фиксирует лестницу на поверхности