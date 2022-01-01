Лестница Bigmaster 4х3

BIGMASTER (Бигмастер) Лестница-трансформер 4*3 состоит из четырех секций. Шарнирные соединения превращают лестницу трансформер в двухстороннюю стремянку, помост или лестницу с консолью (упор в стену, напоминающий букве "Г"). Лестницы-трансформеры отлично зарекомендовали себя при проведении строительных работ (монтажных, отделочных и т.п.) в различных условиях. Так же её удобно использовать на складах, благодаря небольшим габаритам. Компактная конструкция лестниц-трансформеров не требует много места, они легко складываются гармошкой, и могут поместиться в багажнике автомобиля или в шкафу. Рекомендуемая нагрузка 150 кгТехнические характеристики:Число секций 4Число ступеней 3Высота лестницы:- в сложенном состоянии 0,91 м- в виде стремянки 1,95 м- в виде приставной 4,01 мВес 12,9 кг