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Лестница Bigmaster 4х3
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Лестницы трансформеры
    Лестница Bigmaster 4х3
    Арт. X1350314146
    Лестница Bigmaster 4х3

      Лестница Bigmaster 4х3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350314146

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Количество ступеней в секции, шт
      		12
      Количество секций, шт
      		4
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Мин. длина, м
      		0.91
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • BIGMASTER (Бигмастер) Лестница-трансформер 4*3 состоит из четырех секций. Шарнирные соединения превращают лестницу трансформер в двухстороннюю стремянку, помост или лестницу с консолью (упор в стену, напоминающий букве "Г"). Лестницы-трансформеры отлично зарекомендовали себя при проведении строительных работ (монтажных, отделочных и т.п.) в различных условиях. Так же её удобно использовать на складах, благодаря небольшим габаритам. Компактная конструкция лестниц-трансформеров не требует много места, они легко складываются гармошкой, и могут поместиться в багажнике автомобиля или в шкафу. Рекомендуемая нагрузка 150 кгТехнические характеристики:Число секций 4Число ступеней 3Высота лестницы:- в сложенном состоянии 0,91 м- в виде стремянки 1,95 м- в виде приставной 4,01 мВес 12,9 кг