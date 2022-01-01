Лестница односекционная Bigmaster L108

Лестница алюминиевая односекционная BIGMASTER (Бигмастер) L108 максимально удобна и проста в использовании - ее не надо раскладывать или выдвигать перед использованием, достаточно просто прислонить к стене или к любой другой опоре. Алюминиевая лестница может использоваться в офисных помещениях, магазинах, на производстве, на складах или на улице.Технические характеристики:Число секций 1Число ступеней 8Высота лестницы 2,23 мВес 2,9 кг