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Лестница односекционная Bigmaster L108
Найти аналог
Приставные лестницы
    Лестница односекционная Bigmaster L108
    Арт. X1350313734
    Лестница односекционная Bigmaster L108

      Лестница односекционная Bigmaster L108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313734

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Количество ступеней в секции, шт
      		8
      Количество секций, шт
      		1
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Общая длина, м
      		2.23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница алюминиевая односекционная BIGMASTER (Бигмастер) L108 максимально удобна и проста в использовании - ее не надо раскладывать или выдвигать перед использованием, достаточно просто прислонить к стене или к любой другой опоре. Алюминиевая лестница может использоваться в офисных помещениях, магазинах, на производстве, на складах или на улице.Технические характеристики:Число секций 1Число ступеней 8Высота лестницы 2,23 мВес 2,9 кг