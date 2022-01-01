Лестница односекционная Bigmaster L108
Арт. X1350313734
Характеристики
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Производитель
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Количество ступеней в секции, шт
|8
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Количество секций, шт
|1
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Толщина профиля, мм
|1.2
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Общая длина, м
|2.23
- Лестница алюминиевая односекционная BIGMASTER (Бигмастер) L108 максимально удобна и проста в использовании - ее не надо раскладывать или выдвигать перед использованием, достаточно просто прислонить к стене или к любой другой опоре. Алюминиевая лестница может использоваться в офисных помещениях, магазинах, на производстве, на складах или на улице.Технические характеристики:Число секций 1Число ступеней 8Высота лестницы 2,23 мВес 2,9 кг