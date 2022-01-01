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Лестница Bigmaster L207
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Двухсекционные лестницы
    Лестница Bigmaster L207
    Арт. X1350313854
    Лестница Bigmaster L207

      Лестница Bigmaster L207

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313854

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Количество ступеней в секции, шт
      		14
      Количество секций, шт
      		2
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Общая длина, м
      		3.08
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Двухсекционная лестница Bigmaster 2*7 L207

        Лестница Bigmaster L207 2*7 является оборудованием, которое может применяться для проведения высотных работ в саду, в офисных и складских помещениях, а также в магазинах. Корпус произведен из прочного алюминия, имеет толщину профиля в 1,2 мм, и благодаря этому конструкция лестницы выдерживает нагрузку до 150 кг. Лестница дает возможность работать на возвышенности до 3,08 м. Универсальность обеспечивается возможностью использовать конструкцию как стремянку и в качестве приставной лестницы.Двухсекционную лестницу Bigmaster L207 купить вы можете в нашем интернет-магазине с возможностью доставки в любую часть РФ. При заказе на нашем сайте на двухсекционную лестницу Bigmaster L207 цена гораздо выгодней, чем в розницу.

        Преимущества

        • Безопасность обеспечивается за счет устойчивости конструкции и наличия рельефных антискользящих ступеней.
        • Конструкция лестницы обладает универсальностью благодаря наличию выносных секций.
        • Алюминиевый корпус гарантирует малую массу лестницы – 6 кг.
        • 14 ступеней позволяют безопасно работать на разнообразных возвышенностях (максимальная высота – 3,08 м).

        Комплектация

        1. Лестница Bigmaster 2*7 алюминиевая.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Гарантийный талон.