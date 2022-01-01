Лестница Bigmaster L207
Арт. X1350313854
Характеристики
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Производитель
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Количество ступеней в секции, шт
|14
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Количество секций, шт
|2
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Толщина профиля, мм
|1.2
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Общая длина, м
|3.08
Двухсекционная лестница Bigmaster 2*7 L207Лестница Bigmaster L207 2*7 является оборудованием, которое может применяться для проведения высотных работ в саду, в офисных и складских помещениях, а также в магазинах. Корпус произведен из прочного алюминия, имеет толщину профиля в 1,2 мм, и благодаря этому конструкция лестницы выдерживает нагрузку до 150 кг. Лестница дает возможность работать на возвышенности до 3,08 м. Универсальность обеспечивается возможностью использовать конструкцию как стремянку и в качестве приставной лестницы.Двухсекционную лестницу Bigmaster L207 купить вы можете в нашем интернет-магазине с возможностью доставки в любую часть РФ. При заказе на нашем сайте на двухсекционную лестницу Bigmaster L207 цена гораздо выгодней, чем в розницу.
Преимущества
- Безопасность обеспечивается за счет устойчивости конструкции и наличия рельефных антискользящих ступеней.
- Конструкция лестницы обладает универсальностью благодаря наличию выносных секций.
- Алюминиевый корпус гарантирует малую массу лестницы – 6 кг.
- 14 ступеней позволяют безопасно работать на разнообразных возвышенностях (максимальная высота – 3,08 м).
Комплектация
- Лестница Bigmaster 2*7 алюминиевая.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.