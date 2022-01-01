Двухсекционная лестница Bigmaster 2*7 L207

Преимущества

Безопасность обеспечивается за счет устойчивости конструкции и наличия рельефных антискользящих ступеней.

Конструкция лестницы обладает универсальностью благодаря наличию выносных секций.

Алюминиевый корпус гарантирует малую массу лестницы – 6 кг.

14 ступеней позволяют безопасно работать на разнообразных возвышенностях (максимальная высота – 3,08 м).

Комплектация

Лестница Bigmaster 2*7 алюминиевая. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Лестница Bigmaster L207 2*7 является оборудованием, которое может применяться для проведения высотных работ в саду, в офисных и складских помещениях, а также в магазинах. Корпус произведен из прочного алюминия, имеет толщину профиля в 1,2 мм, и благодаря этому конструкция лестницы выдерживает нагрузку до 150 кг. Лестница дает возможность работать на возвышенности до 3,08 м. Универсальность обеспечивается возможностью использовать конструкцию как стремянку и в качестве приставной лестницы.Двухсекционную лестницу Bigmaster L207 купить вы можете в нашем интернет-магазине с возможностью доставки в любую часть РФ. При заказе на нашем сайте на двухсекционную лестницу Bigmaster L207 цена гораздо выгодней, чем в розницу.