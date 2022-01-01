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Лестница Bigmaster L208
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Двухсекционные лестницы
    Лестница Bigmaster L208
    Арт. X1350313855
    Лестница Bigmaster L208

      Лестница Bigmaster L208

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313855

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Количество ступеней в секции, шт
      		16
      Количество секций, шт
      		2
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Общая длина, м
      		3.64
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Двухсекционная лестница Bigmaster L208

        Лестница Bigmaster L208 2*8 – это оборудование, которое будет полезно для выполнения высотных работ в офисных и складских помещениях, на садовом участке, а также в торговых залах. Многофункциональность гарантируется возможностью применять лестницу как приставную и как стремянку. Лестница позволяет работать на высоте до 2,24 м. Корпус исполнен из прочного алюминия, имеет толщину профиля в 1,2 мм, за счет чего лестница выдержит нагрузку весом до 150 кг.При покупке на нашем сайте на двухсекционную лестницу Bigmaster 2*8 цена значительно ниже, чем розничная. Двухсекционную лестницу Bigmaster 2*8 купить можно в интернет-магазине «Бигам» с возможностью доставки в любой город России.

        Преимущества

        • Выполненный из алюминия корпус способен обеспечить небольшую массу оборудования – всего 7,2 кг.
        • Конструкция многофункциональна за счет наличия выносных секций.
        • Безопасность гарантируется за счет устойчивости конструкции и наличия противоскользящих ступеней.

        Комплектация

        1. Двухсекционная лестница Bigmaster 2*8 алюминиевая.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Гарантийный талон.