Двухсекционная лестница Bigmaster L208

Преимущества

Выполненный из алюминия корпус способен обеспечить небольшую массу оборудования – всего 7,2 кг.

Конструкция многофункциональна за счет наличия выносных секций.

Безопасность гарантируется за счет устойчивости конструкции и наличия противоскользящих ступеней.

Комплектация

Двухсекционная лестница Bigmaster 2*8 алюминиевая. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Лестница Bigmaster L208 2*8 – это оборудование, которое будет полезно для выполнения высотных работ в офисных и складских помещениях, на садовом участке, а также в торговых залах. Многофункциональность гарантируется возможностью применять лестницу как приставную и как стремянку. Лестница позволяет работать на высоте до 2,24 м. Корпус исполнен из прочного алюминия, имеет толщину профиля в 1,2 мм, за счет чего лестница выдержит нагрузку весом до 150 кг.При покупке на нашем сайте на двухсекционную лестницу Bigmaster 2*8 цена значительно ниже, чем розничная. Двухсекционную лестницу Bigmaster 2*8 купить можно в интернет-магазине «Бигам» с возможностью доставки в любой город России.