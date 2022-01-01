Лестница Bigmaster L208
Арт. X1350313855
Характеристики
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Производитель
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Количество ступеней в секции, шт
|16
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Количество секций, шт
|2
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Толщина профиля, мм
|1.2
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Общая длина, м
|3.64
Двухсекционная лестница Bigmaster L208Лестница Bigmaster L208 2*8 – это оборудование, которое будет полезно для выполнения высотных работ в офисных и складских помещениях, на садовом участке, а также в торговых залах. Многофункциональность гарантируется возможностью применять лестницу как приставную и как стремянку. Лестница позволяет работать на высоте до 2,24 м. Корпус исполнен из прочного алюминия, имеет толщину профиля в 1,2 мм, за счет чего лестница выдержит нагрузку весом до 150 кг.При покупке на нашем сайте на двухсекционную лестницу Bigmaster 2*8 цена значительно ниже, чем розничная. Двухсекционную лестницу Bigmaster 2*8 купить можно в интернет-магазине «Бигам» с возможностью доставки в любой город России.
Преимущества
- Выполненный из алюминия корпус способен обеспечить небольшую массу оборудования – всего 7,2 кг.
- Конструкция многофункциональна за счет наличия выносных секций.
- Безопасность гарантируется за счет устойчивости конструкции и наличия противоскользящих ступеней.
Комплектация
- Двухсекционная лестница Bigmaster 2*8 алюминиевая.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.