Лестница Bigmaster L209
Арт. X1350313856
Характеристики
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Производитель
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Количество ступеней в секции, шт
|18
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Количество секций, шт
|2
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Толщина профиля, мм
|1.2
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Общая длина, м
|4.2
Двухсекционная лестница Bigmaster 2*9Лестница Bigmaster L209 представляет собой оборудование, которое может использоваться для выполнения высотных работ на садовом участке, а также в магазинах, офисных и складских помещениях. Многофункциональность гарантируется возможностью использовать конструкцию как в качестве стремянки, так и приставной лестницы. Конструкция позволяет работать на высоте до 4,2 м. Лестница выполнена из алюминия, обладает толщиной профиля в 1,2 мм, благодаря чему оборудование может выдерживать нагрузку до 150 кг. Двухсекционную лестницу Bigmaster 2*9 можно купить в нашем интернет-магазине с возможностью доставки в любой город РФ. При покупке на сайте www.bigam.ru на двухсекционную лестницу Bigmaster 2*9 алюминиевую цена гораздо ниже, чем при покупке в розницу.
Преимущества
- Алюминиевый корпус гарантирует малый вес лестницы – 8 кг.
- Безопасность гарантируется за счет устойчивости конструкции и наличия рельефных противоскользящих ступенек.
- Конструкция лестницы компактна благодаря возможности сложить ее: это делает комфортнее хранение и перевозку.
- 18 ступеней предоставляют возможность безопасно осуществлять работы на разной высоте (максимальная высота – 4,2 м).
- Лестница многофункциональна благодаря наличию выносных секций.
Комплектация
- Двухсекционная лестница Bigmaster 2*9 алюминиевая.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.