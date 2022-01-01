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Лестница Bigmaster L209
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Двухсекционные лестницы
    Лестница Bigmaster L209
    Арт. X1350313856
    Лестница Bigmaster L209

      Лестница Bigmaster L209

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313856

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Количество ступеней в секции, шт
      		18
      Количество секций, шт
      		2
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Общая длина, м
      		4.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Двухсекционная лестница Bigmaster 2*9 

        Лестница Bigmaster L209 представляет собой оборудование, которое может использоваться для выполнения высотных работ на садовом участке, а также в магазинах, офисных и складских помещениях. Многофункциональность гарантируется возможностью использовать конструкцию как в качестве стремянки, так и приставной лестницы. Конструкция позволяет работать на высоте до 4,2 м. Лестница выполнена из алюминия, обладает толщиной профиля в 1,2 мм, благодаря чему оборудование может выдерживать нагрузку до 150 кг. Двухсекционную лестницу Bigmaster 2*9 можно купить в нашем интернет-магазине с возможностью доставки в любой город РФ. При покупке на сайте www.bigam.ru на двухсекционную лестницу Bigmaster 2*9 алюминиевую цена гораздо ниже, чем при покупке в розницу.

        Преимущества 

        • Алюминиевый корпус гарантирует малый вес лестницы – 8 кг.
        • Безопасность гарантируется за счет устойчивости конструкции и наличия рельефных противоскользящих ступенек.
        • Конструкция лестницы компактна благодаря возможности сложить ее: это делает комфортнее хранение и перевозку.
        • 18 ступеней предоставляют возможность безопасно осуществлять работы на разной высоте (максимальная высота – 4,2 м).
        • Лестница многофункциональна благодаря наличию выносных секций.

        Комплектация 

        1. Двухсекционная лестница Bigmaster 2*9 алюминиевая.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Гарантийный талон.