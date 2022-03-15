Лестница Bigmaster L214
Арт. X1350313860
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Помост
|Нет
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Настил в комплекте
|Нет
- Лестница алюминиевая двухсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L214 - это универсальная лестница, которой можно пользоваться как стремянкой, так и приставной лестницей с увеличенными возможностями по высоте за счет второй секции. Лестницы алюминиевые двухсекционные позволяют значительно экономить место при перевозке и хранении. Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации
Преимущества
- Рельефные ступени, которые препятствуют скольжению
- Специально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций
- Поперечный широкий стабилизатор обеспечивает хорошую устойчивость