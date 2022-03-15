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Лестница Bigmaster L214
5.0
2
Найти аналог
Двухсекционные лестницы
    Лестница Bigmaster L214
    Арт. X1350313860
    5.0
    2
    Лестница Bigmaster L214

      Лестница Bigmaster L214

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350313860
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лестница алюминиевая двухсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L214 - это универсальная лестница, которой можно пользоваться как стремянкой, так и приставной лестницей с увеличенными возможностями по высоте за счет второй секции. Лестницы алюминиевые двухсекционные позволяют значительно экономить место при перевозке и хранении. Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации

        Преимущества

        • Рельефные ступени, которые препятствуют скольжению
        • Специально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций
        • Поперечный широкий стабилизатор обеспечивает хорошую устойчивость