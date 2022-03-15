Лестница Bigmaster L306
Арт. X1350313962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Помост
|Нет
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Настил в комплекте
|Нет
- Лестница трехсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L306 - это универсальная лестница, с возможностью пользоваться ей как стремянкой в саду или при строительстве или ремонте загородного дома, так и приставной лестницей с возможностью осуществлять работу на высоте. В данном типе лестниц первую секцию можно использовать отдельно, как стандартную алюминиевую односекционную лестницу, то есть по факту вы получаете две лестницы плюс стремянку. Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации
Преимущества
- Рельефные ступени, которые препятствуют скольжению
- Специально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций
- Поперечный широкий стабилизатор обеспечивает хорошую устойчивость