Лестница Bigmaster L306

Преимущества

Рельефные ступени, которые препятствуют скольжению

Специально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций

Поперечный широкий стабилизатор обеспечивает хорошую устойчивость

Лестница трехсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L306 - это универсальная лестница, с возможностью пользоваться ей как стремянкой в саду или при строительстве или ремонте загородного дома, так и приставной лестницей с возможностью осуществлять работу на высоте. В данном типе лестниц первую секцию можно использовать отдельно, как стандартную алюминиевую односекционную лестницу, то есть по факту вы получаете две лестницы плюс стремянку. Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации