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Лестница Bigmaster L307
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Bigmaster L307
    Арт. X1350313967
    Лестница Bigmaster L307

      Лестница Bigmaster L307

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313967

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Количество ступеней в секции, шт
      		21
      Количество секций, шт
      		3
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Мин. длина, м
      		1.96
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница трехсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L307 - это универсальная лестница, с возможностью пользоваться ей как стремянкой в саду или при строительстве или ремонте загородного дома, так и приставной лестницей с возможностью осуществлять работу на высоте.В данном типе лестниц первую секцию можно использовать отдельно, как стандартную алюминиевую односекционную лестницу, то есть по факту вы получаете две лестницы плюс стремянку.Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации.Рельефные ступени , которые препятствуют скольжению с толщиной сечения 1,25 ммСпециально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций.Поперечный широкий стабилизатор, обеспечивает хорошую устойчивость.Рекомендуемая нагрузка не более 150 кг.Технические характеристики:Число секций 3Число ступеней 7Толщина профиля 1,2 ммВысота лестницы:- в виде стремянки 1,96 м- в виде стремянки+секция 3,07 м- в виде приставной 3,93 мВес 8,9 кг