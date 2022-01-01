Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лестница Bigmaster L310
Найти аналог
Трехсекционные лестницы
    Лестница Bigmaster L310
    Арт. X1350313984
    Лестница Bigmaster L310

      Лестница Bigmaster L310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313984

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Количество секций, шт
      		3
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Макс. рабочая нагрузка, кг
      		150
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница трехсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L310 - это универсальная лестница, с возможностью пользоваться ей как стремянкой в саду или при строительстве или ремонте загородного дома, так и приставной лестницей с возможностью осуществлять работу на высоте.В данном типе лестниц первую секцию можно использовать отдельно, как стандартную алюминиевую односекционную лестницу, то есть по факту вы получаете две лестницы плюс стремянку.Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации.Рельефные ступени , которые препятствуют скольжению с толщиной сечения 1,25 ммСпециально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций.Поперечный широкий стабилизатор, обеспечивает хорошую устойчивость.Рекомендуемая нагрузка не более 150 кг.