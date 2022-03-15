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Лестница Bigmaster L311
5.0
2
Найти аналог
Трехсекционные лестницы
    Лестница Bigmaster L311
    Арт. X1350313985
    5.0
    2
    Лестница Bigmaster L311

      Лестница Bigmaster L311

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350313985
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница трехсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L311 - это универсальная лестница, с возможностью пользоваться ей как стремянкой в саду или при строительстве или ремонте загородного дома, так и приставной лестницей с возможностью осуществлять работу на высоте. В данном типе лестниц первую секцию можно использовать отдельно, как стандартную алюминиевую односекционную лестницу, то есть по факту вы получаете две лестницы плюс стремянку. Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации

        Преимущества

        • Рельефные ступени, которые препятствуют скольжению
        • Специально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций
        • Поперечный широкий стабилизатор обеспечивает хорошую устойчивость