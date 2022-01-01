Лестница Bigmaster LP315

Лестница трехсекционная BIGMASTER (Бигмастер) LP315 - это универсальная лестница, с возможностью пользоваться ей как стремянкой в саду или при строительстве или ремонте загородного дома, так и приставной лестницей с возможностью осуществлять работу на высоте.В данном типе лестниц первую секцию можно использовать отдельно, как стандартную алюминиевую односекционную лестницу, то есть по факту вы получаете две лестницы плюс стремянку.Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации.Рельефные ступени , которые препятствуют скольжению с толщиной сечения 1,25 ммСпециально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций.Поперечный широкий стабилизатор, обеспечивает хорошую устойчивость.Рекомендуемая нагрузка не более 150 кг.Технические характеристики:Число секций 3Число ступеней 15Толщина профиля 1,5 ммВысота лестницы:- в виде стремянки 4,23 м- в виде стремянки+секция 7,57 м- в виде приставной 10,95 мВес 27,4 кг