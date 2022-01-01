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Лестница Elkop HD 1970/3010/4050
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Elkop HD 1970/3010/4050
    Арт. X1350313966
    Лестница Elkop HD 1970/3010/4050

      Лестница Elkop HD 1970/3010/4050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313966

      Характеристики

      Производитель
      		Elkop
      Количество ступеней в секции, шт
      		21
      Количество секций, шт
      		3
      Толщина профиля, мм
      		1.2
      Мин. длина, м
      		1.97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница-стремянка ELKOP(ЕЛКОП) 3секц.VHR 3*7 НD 1970/3010/4050 можно использовать как лестницу, так и как стремянку, рифленые ступени замково-стопорные устройства полностью обеспечивают безопасную работу, не скользит на любом полу.Технические характеристики:Кол-во ступенек 3х7Длина в сложенном виде 1970 ммДлина с выдв. секцией 3010 ммДлина в разобр. виде 4050 мм Вес 14,8 кгСтрана производства Словакия