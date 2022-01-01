Лестница Elkop HD 1970/3010/4050

Лестница-стремянка ELKOP(ЕЛКОП) 3секц.VHR 3*7 НD 1970/3010/4050 можно использовать как лестницу, так и как стремянку, рифленые ступени замково-стопорные устройства полностью обеспечивают безопасную работу, не скользит на любом полу.Технические характеристики:Кол-во ступенек 3х7Длина в сложенном виде 1970 ммДлина с выдв. секцией 3010 ммДлина в разобр. виде 4050 мм Вес 14,8 кгСтрана производства Словакия