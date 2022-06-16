Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У
Арт. О00000013316
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Опоры в комплекте
|Нет
|
Колеса в комплекте
|Нет
- Алюминиевая универсальная лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У 73/5/1/25 представляет собой легкую и удобную конструкцию, которая поможет выполнять работы на небольшой высоте. Долговечность. Долгий срок службы конструкции обеспечен высококачественным алюминиевым материалом. Универсальность. Модель можно использовать как приставную лестницу или двухсекционную стремянку
Преимущества
- Модель состоит из двух секций, связующих перекладин и настила
- В сложенном виде выполняет роль приставной лестницы или стремянки
- Алюминий - легкость и прочность Вихрь ЛПА 3-У 73/5/1/25
- Максимальная длина в разложенном виде: 2.66 м
- Минимальная длина: 1.68 м
- Максимальная нагрузка - 150 кг