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Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У
5.0
1
Найти аналог
Вышки-туры
    Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У
    Арт. О00000013316
    5.0
    1
    Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У
    Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У
      Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У
      Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У

      Лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013316
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Опоры в комплекте
      		Нет
      Колеса в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевая универсальная лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У 73/5/1/25 представляет собой легкую и удобную конструкцию, которая поможет выполнять работы на небольшой высоте. Долговечность. Долгий срок службы конструкции обеспечен высококачественным алюминиевым материалом. Универсальность. Модель можно использовать как приставную лестницу или двухсекционную стремянку

        Преимущества

        • Модель состоит из двух секций, связующих перекладин и настила
        • В сложенном виде выполняет роль приставной лестницы или стремянки
        • Алюминий - легкость и прочность Вихрь ЛПА 3-У 73/5/1/25
        • Максимальная длина в разложенном виде: 2.66 м
        • Минимальная длина: 1.68 м
        • Максимальная нагрузка - 150 кг