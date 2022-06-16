Алюминиевая универсальная лестница-помост Вихрь ЛПА 3-У 73/5/1/25 представляет собой легкую и удобную конструкцию, которая поможет выполнять работы на небольшой высоте. Долговечность. Долгий срок службы конструкции обеспечен высококачественным алюминиевым материалом. Универсальность. Модель можно использовать как приставную лестницу или двухсекционную стремянку

Преимущества