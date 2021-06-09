Лестница-трансформер Алюмет TL4033

Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет TL 4033 раскладывается в стремянку, подмости или используется как приставная лестница. Лестницы данной группы могут принимать различные положения за счет самоблокирующихся соединений. В сложенном состоянии изделия имеют небольшие габариты, что позволяет легко транспортировать их. Данная линейка лестниц подходит для строительства и ремонта на профессиональном уровне, а также для выполнения бытовых работ

Преимущества