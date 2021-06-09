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Лестница-трансформер Алюмет TL4033
5.0
1
9 040 ₽
Лестницы трансформеры
  • Персональная скидка
Лестница-трансформер Алюмет TL4033
Арт. X1350314126
5.0
1
Лестница-трансформер Алюмет TL4033
  • Персональная скидка

Лестница-трансформер Алюмет TL4033

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9 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X1350314126
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
3460х350
Помост
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет TL 4033 раскладывается в стремянку, подмости или используется как приставная лестница. Лестницы данной группы могут принимать различные положения за счет самоблокирующихся соединений. В сложенном состоянии изделия имеют небольшие габариты, что позволяет легко транспортировать их. Данная линейка лестниц подходит для строительства и ремонта на профессиональном уровне, а также для выполнения бытовых работ

    Преимущества

    • Долгий срок службы Алюмет TL 4033
    • Универсальная лестница принимает различные положения
    • Лестница компактна и легко транспортируется
    • Малый вес
    • Широкая область применения