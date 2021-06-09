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Лестница-трансформер Алюмет TL4033
Арт. X1350314126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|3460х350
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Помост
|Да
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- Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет TL 4033 раскладывается в стремянку, подмости или используется как приставная лестница. Лестницы данной группы могут принимать различные положения за счет самоблокирующихся соединений. В сложенном состоянии изделия имеют небольшие габариты, что позволяет легко транспортировать их. Данная линейка лестниц подходит для строительства и ремонта на профессиональном уровне, а также для выполнения бытовых работ
Преимущества
- Долгий срок службы Алюмет TL 4033
- Универсальная лестница принимает различные положения
- Лестница компактна и легко транспортируется
- Малый вес
- Широкая область применения