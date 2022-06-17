Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/14

Преимущества

Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 4х3 подходит для строительства и ремонта, а также для выполнения бытовых работ. Легко трансформируется. Устойчивость конструкции обеспечивается широкой траверсой, равномерно распределяющей нагрузку, и антискользящими башмаками. Лестница занимает мало места при хранении и транспортировке благодаря съемной траверсе