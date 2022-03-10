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Лестница Ufuk 4212
5.0
2
Найти аналог
Двухсекционные лестницы
    Лестница Ufuk 4212
    Арт. X1350313837
    5.0
    2
    Лестница Ufuk 4212

    Лестница Ufuk 4212

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X1350313837
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Ufuk
    Тип
    		двухсекционная
    Материал
    		алюминий
    Рабочая высота, м
    		5.05
    Макс. рабочая нагрузка, кг
    		150
    Общая длина, м
    		5.94
    Ширина лестницы, мм
    		400
    Мин. длина, м
    		3.43
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Двухсекционная лестница Ufuk имеет по 12 ступеней на каждой секции. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте

      Преимущества

      • Комфортные габариты для работы
      • Легкая транспортировка
      • Противоскользящие профилированные широкие ступени обеспечивают безопасность во время работы
      • Долговечность благодаря хорошему сплаву