Лестница Ufuk 4212
Арт. X1350313837
Характеристики
|
Производитель
|
Тип
|двухсекционная
|
Материал
|алюминий
|
Рабочая высота, м
|5.05
|
Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
|
Общая длина, м
|5.94
|
Ширина лестницы, мм
|400
|
Мин. длина, м
|3.43
- Двухсекционная лестница Ufuk имеет по 12 ступеней на каждой секции. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте
Преимущества
- Комфортные габариты для работы
- Легкая транспортировка
- Противоскользящие профилированные широкие ступени обеспечивают безопасность во время работы
- Долговечность благодаря хорошему сплаву