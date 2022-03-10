Лестница Ufuk 4212

Преимущества

Комфортные габариты для работы

Легкая транспортировка

Противоскользящие профилированные широкие ступени обеспечивают безопасность во время работы

Долговечность благодаря хорошему сплаву



Двухсекционная лестница Ufuk имеет по 12 ступеней на каждой секции. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте