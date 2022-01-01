Лестница односекционная UFUK 4108

Описание товара: Лестница приставная 8 ступеней UFUK 4108 - это безопасная и устойчивая лестница, при проведении самых разнообразных работ. Все элементы, ступени и направляющие лестницы выполнены из прочного, алюминиевого профиля. Ступени соединены с боковыми элементами прочным, завальцованным крепежом. Подобные лестницы можно использовать только в приставном виде при опоре на горизонтальную или вертикальную поверхность. Лестница рассчитаны на максимальную нагрузку, не превышающую 150 кг.