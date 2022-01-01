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Лестница односекционная UFUK 4108
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Приставные лестницы
    Лестница UFUK 4108
    Арт. X1350313723
    Лестница односекционная UFUK 4108

      Лестница UFUK 4108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313723

      Характеристики

      Производитель
      		Ufuk
      Количество ступеней в секции, шт
      		8
      Количество секций, шт
      		1
      Макс. рабочая нагрузка, кг
      		150
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Лестница приставная 8 ступеней UFUK 4108 - это безопасная и устойчивая лестница, при проведении самых разнообразных работ. Все элементы, ступени и направляющие лестницы выполнены из прочного, алюминиевого профиля. Ступени соединены с боковыми элементами прочным, завальцованным крепежом. Подобные лестницы можно использовать только в приставном виде при опоре на горизонтальную или вертикальную поверхность. Лестница рассчитаны на максимальную нагрузку, не превышающую 150 кг.