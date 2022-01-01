Лестница односекционная UFUK 4108

Лестница UFUK 4108
Арт. X1350313723
Характеристики
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Производитель
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Количество ступеней в секции, шт
|8
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Количество секций, шт
|1
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Материал
|алюминий
Описание товара:Лестница приставная 8 ступеней UFUK 4108 - это безопасная и устойчивая лестница, при проведении самых разнообразных работ. Все элементы, ступени и направляющие лестницы выполнены из прочного, алюминиевого профиля. Ступени соединены с боковыми элементами прочным, завальцованным крепежом. Подобные лестницы можно использовать только в приставном виде при опоре на горизонтальную или вертикальную поверхность. Лестница рассчитаны на максимальную нагрузку, не превышающую 150 кг.