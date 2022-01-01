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Лестница Вершина 264/444
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Двухсекционные лестницы
    Лестница Вершина 264/444
    Арт. X1350313843
    Лестница Вершина 264/444

    Лестница Вершина 264/444

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X1350313843

    Характеристики

    Производитель
    		Вершина
    Тип
    		двухсекционная
    Материал
    		алюминий
    Макс. рабочая нагрузка, кг
    		150
    Ширина лестницы, мм
    		35
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Двухсекционная (универсальная) лестница выполнена из алюминия. Выполняет функции как лестницы-стремянки так и приставной лестницы. Регулируемая высота подъема за счет своей телескопической конструкции, наличие стабилизатора увеличенной ширины для более высокой устойчивости.

      Преимущества

      • Регулируемая высота
      • Стабилизатор увеличенной ширины