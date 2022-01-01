Лестница Вершина 264/444
Арт. X1350313843
Характеристики
|
Производитель
|
Тип
|двухсекционная
|
Материал
|алюминий
|
Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
|
Ширина лестницы, мм
|35
- Двухсекционная (универсальная) лестница выполнена из алюминия. Выполняет функции как лестницы-стремянки так и приставной лестницы. Регулируемая высота подъема за счет своей телескопической конструкции, наличие стабилизатора увеличенной ширины для более высокой устойчивости.
Преимущества
- Регулируемая высота
- Стабилизатор увеличенной ширины