Лестница Вершина 238/392
Арт. X1350313847
Характеристики
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Производитель
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Материал
|алюминий
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Количество ступеней в секции, шт
|9
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Количество секций, шт
|2
- Лестница двухсекционная алюминиевая 2х9 (2х238/392 см, 8,6 кг), ВЕРШИНА, Двухсекционная (универсальная) лестница выполнена из алюминия. Выполняет функции как лестницы-стремянки так и приставной лестницы.
Преимущества
- Регулируемая высота подъема за счет своей телескопической конструкции, наличие стабилизатора увеличенной ширины для более высокой устойчивости.