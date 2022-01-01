Лестница Вершина 238/392

Преимущества

Регулируемая высота подъема за счет своей телескопической конструкции, наличие стабилизатора увеличенной ширины для более высокой устойчивости.

Лестница двухсекционная алюминиевая 2х9 (2х238/392 см, 8,6 кг), ВЕРШИНА, Двухсекционная (универсальная) лестница выполнена из алюминия. Выполняет функции как лестницы-стремянки так и приставной лестницы.