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Лестница Вершина 238/392
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Двухсекционные лестницы
    Лестница Вершина 238/392
    Арт. X1350313847

    Лестница Вершина 238/392

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X1350313847

    Характеристики

    Производитель
    		Вершина
    Материал
    		алюминий
    Количество ступеней в секции, шт
    		9
    Количество секций, шт
    		2
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Лестница двухсекционная алюминиевая 2х9 (2х238/392 см, 8,6 кг), ВЕРШИНА, Двухсекционная (универсальная) лестница выполнена из алюминия. Выполняет функции как лестницы-стремянки так и приставной лестницы.

      Преимущества

      • Регулируемая высота подъема за счет своей телескопической конструкции, наличие стабилизатора увеличенной ширины для более высокой устойчивости.