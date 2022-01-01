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Лестница Вершина 264/444/627
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Вершина 264/444/627
    Арт. X13503139112

    Лестница Вершина 264/444/627

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X13503139112

    Характеристики

    Производитель
    		Вершина
    Все характеристики
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    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Трехсекционная лестница 3х10 KROSPER – это тип строительного оборудования, изготовленный из алюминия. Применяется для различных работ на высоте. Она состоит из 3-х секций по 10 ступеней, две из которых соединены между собой, а третью легко можно отсоединить. Съемная часть может использоваться как приставная или удлиняющая. В сложенном виде она занимает относительно не много места всего 2,63 метра, что дает возможность без труда транспортировать ее на багажнике автомобиля, а также хранить в малогабаритных помещениях. Алюминиевый профиль гарантирует надежность и долговечность. Поверхность анодированного алюминия предохраняет, защищает тонкая оксидная пленка, которая не удаляется даже механическим методом. Все крепления крепкие, ступени закреплены в направляющие профили.

      Преимущества

      • Дополнительные стабилизаторы
      • Растяжки между ножками лестницы позволяют чувствовать себя уверенно, производя работы на высоте.