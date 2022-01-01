Лестница Вершина 264/444/627

Преимущества

Дополнительные стабилизаторы

Растяжки между ножками лестницы позволяют чувствовать себя уверенно, производя работы на высоте.

Трехсекционная лестница 3х10 KROSPER – это тип строительного оборудования, изготовленный из алюминия. Применяется для различных работ на высоте. Она состоит из 3-х секций по 10 ступеней, две из которых соединены между собой, а третью легко можно отсоединить. Съемная часть может использоваться как приставная или удлиняющая. В сложенном виде она занимает относительно не много места всего 2,63 метра, что дает возможность без труда транспортировать ее на багажнике автомобиля, а также хранить в малогабаритных помещениях. Алюминиевый профиль гарантирует надежность и долговечность. Поверхность анодированного алюминия предохраняет, защищает тонкая оксидная пленка, которая не удаляется даже механическим методом. Все крепления крепкие, ступени закреплены в направляющие профили.