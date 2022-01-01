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Лестница Вершина 372/656/942
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Вершина 372/656/942
    Арт. X1350313942
    Лестница Вершина 372/656/942

      Лестница Вершина 372/656/942

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313942

      Характеристики

      Производитель
      		Вершина
      Количество ступеней в секции, шт
      		13
      Количество секций, шт
      		3
      Макс. рабочая нагрузка, кг
      		150
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Трехсекционная лестница Вершина - это разновидность стремянки с дополнительной выдвижной секцией.

        Преимущества:

        • Высокая прочность и надёжность при небольшом весе изделия;
        • Стойки и ступени из экструдированных алюминиевых профилей;
        • Компактность при хранении и транспортировке;
        • Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте.