Лестница Вершина 457/826/1196

ВЕРШИНА Лестница 3-секц.3*16 алюминиевая (457/826/1196 см.)- самая высокая в этом классе изделий из анодированного алюминия. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками за счет увеличенного ресурса замков, дифференцированного усиления профиля на всех трех секциях, большей шириной самой лестницы за счет изменения длины ступеней, сечение которых 32 х 32 м, металлического раскоса. Максимальная рабочая высота стремянки составляет 11,85 м. Предназначена для профессионального использования.Технические характеристики:Материал: Алюминий анодированныйКоличество ступеней: 3x16Вес: 40,7 кг.