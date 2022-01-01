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Лестница Вершина 457/826/1196
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Вершина 457/826/1196
    Арт. X1350313945

      Лестница Вершина 457/826/1196

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313945

      Характеристики

      Производитель
      		Вершина
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ВЕРШИНА Лестница 3-секц.3*16 алюминиевая (457/826/1196 см.)- самая высокая в этом классе изделий из анодированного алюминия. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками за счет увеличенного ресурса замков, дифференцированного усиления профиля на всех трех секциях, большей шириной самой лестницы за счет изменения длины ступеней, сечение которых 32 х 32 м, металлического раскоса. Максимальная рабочая высота стремянки составляет 11,85 м. Предназначена для профессионального использования.Технические характеристики:Материал: Алюминий анодированныйКоличество ступеней: 3x16Вес: 40,7 кг.