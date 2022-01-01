Лестница Вершина 485/883/1283
Арт. X1350313947
Характеристики
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Производитель
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Количество ступеней в секции, шт
|17
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Количество секций, шт
|3
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Мин. длина, м
|4.85
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
Описание:Трехсекционная лестница Вершина - это разновидность стремянки с дополнительной выдвижной секцией.
Преимущества:
- Высокая прочность и надёжность при небольшом весе изделия;
- Стойки и ступени из экструдированных алюминиевых профилей;
- Компактность при хранении и транспортировке;
- Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте.