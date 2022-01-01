Лестница Вершина 186/288/393

ВЕРШИНА Лестница 3-секц.3*7 алюминиевая (186/288/393 см.)– выбор тех, кому важна высокая безопасность конструкции и максимальный комфорт при использовании. Эта лестница подойдет для профессиональных работ на большой высоте. Конструкция алюминиевой трехсекционной лестницы Вершина максимально надежна и продумана.Технические характеристики:Производитель Вершина Количество ступеней 7 Число секций 3 Материал алюминий Высота приставной лестницы, м 4,26 Высота стремянки, м 2,02 Высота Y-образной стремянки, м 3,0 Макс. нагрузка, кг 150 Вес, кг 9,2