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Лестница Вершина 186/288/393
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Вершина 186/288/393
    Арт. X13503139114
    Лестница Вершина 186/288/393

      Лестница Вершина 186/288/393

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13503139114

      Характеристики

      Производитель
      		Вершина
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ВЕРШИНА Лестница 3-секц.3*7 алюминиевая (186/288/393 см.)– выбор тех, кому важна высокая безопасность конструкции и максимальный комфорт при использовании. Эта лестница подойдет для профессиональных работ на большой высоте. Конструкция алюминиевой трехсекционной лестницы Вершина максимально надежна и продумана.Технические характеристики:Производитель Вершина Количество ступеней 7 Число секций 3 Материал алюминий Высота приставной лестницы, м 4,26 Высота стремянки, м 2,02 Высота Y-образной стремянки, м 3,0 Макс. нагрузка, кг 150 Вес, кг 9,2