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Лестница Вершина 238/392/549
4.0
1
Найти аналог
Трехсекционные лестницы
    Лестница Вершина 238/392/549
    Арт. X13503139115
    4.0
    1

      Лестница Вершина 238/392/549

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13503139115
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вершина
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ВЕРШИНА Лестница 3-секц.3*9 алюминиевая (238/392/549 см.) – выбор тех, кому важна высокая безопасность конструкции и максимальный комфорт при использовании. Эта лестница подойдет для профессиональных работ на большой высоте. Вам не придется переживать за свою безопасность. Конструкция алюминиевой трехсекционной лестницы Вершина максимально надежна и продумана.Технические характеристики:Производитель Вершина Количество ступеней 9 Число секций 3 Материал алюминий Высота приставной лестницы, м 5,91 Высота стремянки, м 2,57 Высота y-образной стремянки, м 4,04 Макс. нагрузка, кг 150 Вес, кг 11,2