Лестница Вершина 238/392/549

ВЕРШИНА Лестница 3-секц.3*9 алюминиевая (238/392/549 см.) – выбор тех, кому важна высокая безопасность конструкции и максимальный комфорт при использовании. Эта лестница подойдет для профессиональных работ на большой высоте. Вам не придется переживать за свою безопасность. Конструкция алюминиевой трехсекционной лестницы Вершина максимально надежна и продумана.Технические характеристики:Производитель Вершина Количество ступеней 9 Число секций 3 Материал алюминий Высота приставной лестницы, м 5,91 Высота стремянки, м 2,57 Высота y-образной стремянки, м 4,04 Макс. нагрузка, кг 150 Вес, кг 11,2