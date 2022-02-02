Лестница Вершина 11 ст.

Преимущества

Высокая прочность

Универсальность



Простота применения



Небольшой вес

Односекционная лестница Вершина приставляется к вертикальной поверхности и может использоваться как в бытовых, так и в промышленных условиях. Изготовлена из алюминия и обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку до 150 кг. Пластиковые наконечники обеспечивают дополнительную устойчивость.