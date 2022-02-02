Лестница Вершина 11 ст.
Арт. X1350313721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Помост
|Нет
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Настил в комплекте
|Нет
- Односекционная лестница Вершина приставляется к вертикальной поверхности и может использоваться как в бытовых, так и в промышленных условиях. Изготовлена из алюминия и обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку до 150 кг. Пластиковые наконечники обеспечивают дополнительную устойчивость.
Преимущества
- Высокая прочность
- Универсальность
- Простота применения
- Небольшой вес