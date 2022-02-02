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Лестница Вершина 11 ст.
4.5
2
Найти аналог
Приставные лестницы
    Лестница Вершина 11 ст.
    Арт. X1350313721
    4.5
    2
    Лестница Вершина 11 ст.

      Лестница Вершина 11 ст.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350313721
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вершина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Односекционная лестница Вершина приставляется к вертикальной поверхности и может использоваться как в бытовых, так и в промышленных условиях. Изготовлена из алюминия и обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку до 150 кг. Пластиковые наконечники обеспечивают дополнительную устойчивость.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Универсальность
        • Простота применения
        • Небольшой вес