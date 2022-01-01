Лестница Elkop VHR 4570/7950/11330

Лестница-стремянка ELKOP(ЕЛКОП)3секц.VHR 3*17 11330мм 4570/7950/11330 может использоваться как приставная 3-х секционная лестница или как "У"-образная стремянка. Алюминиевые ступени и направляющие, конструкция лестницы позволяет работать на лестничном марше, удобные прямоугольные нескользящие ступени с рифленой поверхностью.Технические характеристики:Длина в слож. виде 4570ммДлина с выдв. секцией 7950ммДлина в разобр. виде 11330ммКол-во ступеней: 3х17Вес, кг: 40Производитель: Elkop Словакия