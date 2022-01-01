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Лестница Elkop VHR 4570/7950/11330
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Elkop VHR 4570/7950/11330
    Арт. X1350377

      Лестница Elkop VHR 4570/7950/11330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350377

      Характеристики

      Производитель
      		Elkop
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница-стремянка ELKOP(ЕЛКОП)3секц.VHR 3*17 11330мм 4570/7950/11330 может использоваться как приставная 3-х секционная лестница или как "У"-образная стремянка. Алюминиевые ступени и направляющие, конструкция лестницы позволяет работать на лестничном марше, удобные прямоугольные нескользящие ступени с рифленой поверхностью.Технические характеристики:Длина в слож. виде 4570ммДлина с выдв. секцией 7950ммДлина в разобр. виде 11330ммКол-во ступеней: 3х17Вес, кг: 40Производитель: Elkop Словакия