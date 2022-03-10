Лестница Алюмет 5308
Арт. X1350313981
Характеристики
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Производитель
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Тип
|трехсекционная
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Материал
|алюминий
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Рабочая высота, м
|5.94
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|5.04
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Ширина ступеней, мм
|20
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Ширина лестницы, мм
|440
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Мин. длина, м
|2.24
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- Трехсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет Серия H3 5308 - это многофункциональное приспособление для разных работ. Может использоваться в приставном варианте, как двухсекционная лестница, а так же в качестве стремянки и в виде раздвижной, телескопической конструкции. Комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ. Двухкомпонентные наконечники, которыми оснащены опоры, защищают лестницу от скольжения во время работы
Преимущества
- Простая транспортировка Алюмет Серия H3 5308
- Алюминиевая конструкция
- Широкая область применения
- Длительный срок службы
- Надежные крепления
- Различное исполнение: приставная, напольная, выдвижная стремянка
- Двухкомпонентные наконечники на опорах