Лестница Алюмет 5308

Преимущества

Простая транспортировка Алюмет Серия H3 5308

Алюминиевая конструкция

Широкая область применения

Длительный срок службы

Надежные крепления

Различное исполнение: приставная, напольная, выдвижная стремянка

Двухкомпонентные наконечники на опорах

Трехсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет Серия H3 5308 - это многофункциональное приспособление для разных работ. Может использоваться в приставном варианте, как двухсекционная лестница, а так же в качестве стремянки и в виде раздвижной, телескопической конструкции. Комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ. Двухкомпонентные наконечники, которыми оснащены опоры, защищают лестницу от скольжения во время работы