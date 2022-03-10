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Лестница Алюмет 5308
5.0
2
9 250 ₽
10 010 ₽
Трехсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 5308
Арт. X1350313981
5.0
2
Лестница Алюмет 5308

Лестница Алюмет 5308

  • -760 ₽
9 250 ₽
10 010 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 10 010 ₽
Получить ещё скидку
-139 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 281 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313981
5.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Тип
трехсекционная
Материал
алюминий
Рабочая высота, м
5.94
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
5.04
Ширина ступеней, мм
20
Ширина лестницы, мм
440
Мин. длина, м
2.24
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -760 ₽
9 250 ₽
10 010 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 10 010 ₽
Получить ещё скидку
-139 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 281 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Трехсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет Серия H3 5308 - это многофункциональное приспособление для разных работ. Может использоваться в приставном варианте, как двухсекционная лестница, а так же в качестве стремянки и в виде раздвижной, телескопической конструкции. Комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ. Двухкомпонентные наконечники, которыми оснащены опоры, защищают лестницу от скольжения во время работы

    Преимущества

    • Простая транспортировка Алюмет Серия H3 5308
    • Алюминиевая конструкция
    • Широкая область применения
    • Длительный срок службы
    • Надежные крепления
    • Различное исполнение: приставная, напольная, выдвижная стремянка
    • Двухкомпонентные наконечники на опорах