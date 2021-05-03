Лестница односекционная Алюмет 5111

Преимущества лестницы алюминиевой приставной Алюмет

Нержавеющая сталь в составе

Рифленые ступени

Заглушки на ножках

Удобная опора

Ограничительные ремни

Жесткость и износостойкость.

Комплектация

Лестница

Упаковка

Купить алюминиевую лестницу Алюмет стоит не только для строительства или ремонта. Она также пригодится на дачных и иных загородных постройках, для подъема на высоту свыше трех метров и произведения на ней необходимых операций. Лестница Алюмет 11 ступеней может быть полезна для помывки и покраса, переноса и установки деталей и объектов самого разного назначения. Конструкция лестницы отличается устойчивостью, нержавлением, удобством и простотой. Эксплуатация возможна в быту, а также на промышленных и производственных объектах. Наличие ремней ограничения и улучшенной поверхности ступеней повышает безопасность при работе, поэтому универсальной лестницей Алюмет можно пользоваться и внутри помещений, и на улице