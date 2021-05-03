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Лестница односекционная Алюмет 5111
5.0
1
3 760 ₽
Приставные лестницы
    Лестница Алюмет 5111
    Арт. X1350313712
    5.0
    1
    Лестница односекционная Алюмет 5111

      Лестница Алюмет 5111

      3 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X1350313712
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		330х3090
      Помост
      		Нет
      Все характеристики
      3 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить алюминиевую лестницу Алюмет стоит не только для строительства или ремонта. Она также пригодится на дачных и иных загородных постройках, для подъема на высоту свыше трех метров и произведения на ней необходимых операций. Лестница Алюмет 11 ступеней может быть полезна для помывки и покраса, переноса и установки деталей и объектов самого разного назначения. Конструкция лестницы отличается устойчивостью, нержавлением, удобством и простотой. Эксплуатация возможна в быту, а также на промышленных и производственных объектах. Наличие ремней ограничения и улучшенной поверхности ступеней повышает безопасность при работе, поэтому универсальной лестницей Алюмет можно пользоваться и внутри помещений, и на улице

        Преимущества лестницы алюминиевой приставной Алюмет

        • Нержавеющая сталь в составе
        • Рифленые ступени
        • Заглушки на ножках
        • Удобная опора
        • Ограничительные ремни
        • Жесткость и износостойкость.

        Комплектация

        • Лестница
        • Упаковка