Лестница односекционная Алюмет 5111

Лестница Алюмет 5111
Арт. X1350313712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|330х3090
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Помост
|Нет
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- Купить алюминиевую лестницу Алюмет стоит не только для строительства или ремонта. Она также пригодится на дачных и иных загородных постройках, для подъема на высоту свыше трех метров и произведения на ней необходимых операций. Лестница Алюмет 11 ступеней может быть полезна для помывки и покраса, переноса и установки деталей и объектов самого разного назначения. Конструкция лестницы отличается устойчивостью, нержавлением, удобством и простотой. Эксплуатация возможна в быту, а также на промышленных и производственных объектах. Наличие ремней ограничения и улучшенной поверхности ступеней повышает безопасность при работе, поэтому универсальной лестницей Алюмет можно пользоваться и внутри помещений, и на улице
Преимущества лестницы алюминиевой приставной Алюмет
- Нержавеющая сталь в составе
- Рифленые ступени
- Заглушки на ножках
- Удобная опора
- Ограничительные ремни
- Жесткость и износостойкость.
Комплектация
- Лестница
- Упаковка