Лестница приставная односекционная Алюмет 5109

Лестница Алюмет 5109
Арт. X1350313718
Характеристики
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Производитель
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Тип
|приставная
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Материал
|алюминий
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Рабочая высота, м
|3.43
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|2.53
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Ширина лестницы, мм
|330
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- Персональная скидка
- Односекционная алюминиевая лестница Алюмет - предельно простая лестница, которая будет полезна как в бытовых, так и в трудовых делах. Алюминий придает этому приспособлению не только устойчивость к влаге и ржавчине, но и легкость, благодаря которой лестницу можно переносить с рабочей площади в место хранения и обратно. При транспортировке лестница может быть закреплена на крыше автомобиля, а при перенесении в мастерскую, гараж или сарай - ее можно подвесить на крючки для экономии пространства. Оснащена нескользящими накладками на опорах, рифлением на ступенях. Обладает стойкостью и прочностью. Именно поэтому приставная лестница - самый популярный вид оборудования по сей день.
Преимущества алюминиевой лестницы Алюмет 9 ступеней односекционной
- Надежная
- Стойкая перед коррозией
- Устойчивая
- Маловесная
- Компактная
- Практичная
Комплектация лестницы Алюмет
- Лестница Алюмет
- Упаковка