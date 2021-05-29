Лестница приставная односекционная Алюмет 5109

Односекционная алюминиевая лестница Алюмет - предельно простая лестница, которая будет полезна как в бытовых, так и в трудовых делах. Алюминий придает этому приспособлению не только устойчивость к влаге и ржавчине, но и легкость, благодаря которой лестницу можно переносить с рабочей площади в место хранения и обратно. При транспортировке лестница может быть закреплена на крыше автомобиля, а при перенесении в мастерскую, гараж или сарай - ее можно подвесить на крючки для экономии пространства. Оснащена нескользящими накладками на опорах, рифлением на ступенях. Обладает стойкостью и прочностью. Именно поэтому приставная лестница - самый популярный вид оборудования по сей день.

Преимущества алюминиевой лестницы Алюмет 9 ступеней односекционной

Надежная

Стойкая перед коррозией

Устойчивая

Маловесная

Компактная

Практичная

Комплектация лестницы Алюмет