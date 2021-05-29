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Лестница приставная односекционная Алюмет 5109
5.0
6
2 913 ₽
3 300 ₽
Приставные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 5109
Арт. X1350313718
5.0
6
Лестница приставная односекционная Алюмет 5109

Лестница Алюмет 5109

  • -387 ₽
2 913 ₽
3 300 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 3 300 ₽
Получить ещё скидку
-313 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 28 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 400 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313718
5.0
6

Характеристики

Производитель
Алюмет
Тип
приставная
Материал
алюминий
Рабочая высота, м
3.43
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
2.53
Ширина лестницы, мм
330
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -387 ₽
2 913 ₽
3 300 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 3 300 ₽
Получить ещё скидку
-313 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 28 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 400 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Односекционная алюминиевая лестница Алюмет - предельно простая лестница, которая будет полезна как в бытовых, так и в трудовых делах. Алюминий придает этому приспособлению не только устойчивость к влаге и ржавчине, но и легкость, благодаря которой лестницу можно переносить с рабочей площади в место хранения и обратно. При транспортировке лестница может быть закреплена на крыше автомобиля, а при перенесении в мастерскую, гараж или сарай - ее можно подвесить на крючки для экономии пространства. Оснащена нескользящими накладками на опорах, рифлением на ступенях. Обладает стойкостью и прочностью. Именно поэтому приставная лестница - самый популярный вид оборудования по сей день.

    Преимущества алюминиевой лестницы Алюмет 9 ступеней односекционной

    • Надежная
    • Стойкая перед коррозией
    • Устойчивая
    • Маловесная
    • Компактная
    • Практичная

    Комплектация лестницы Алюмет

    • Лестница Алюмет
    • Упаковка