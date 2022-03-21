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Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт
5.0
2
135 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт
    Арт. Х13056616
    5.0
    2
    Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт
    Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт
      Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт
      Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт

      Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт

      135 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13056616
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      135 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия STANLEY 0-11-983 используются для ножей STANLEY 1996. Запасные лезвия оснащены специальным крючком для резки различных напольных покрытий. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.

        Преимущества

        • Лезвие с крючком подходит для резки ковровых и прочих гибких напольных покрытий
        • Толщина лезвия - 0.65 мм
        • Количество режущих кромок -2