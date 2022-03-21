Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт

Преимущества

Лезвие с крючком подходит для резки ковровых и прочих гибких напольных покрытий

Толщина лезвия - 0.65 мм

Количество режущих кромок -2

Лезвия STANLEY 0-11-983 используются для ножей STANLEY 1996. Запасные лезвия оснащены специальным крючком для резки различных напольных покрытий. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.