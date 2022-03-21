Лезвие 1966 для ножа Stanley 0-11-983 для отделочных работ, 5 шт
Арт. Х13056616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Лезвия STANLEY 0-11-983 используются для ножей STANLEY 1996. Запасные лезвия оснащены специальным крючком для резки различных напольных покрытий. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.
Преимущества
- Лезвие с крючком подходит для резки ковровых и прочих гибких напольных покрытий
- Толщина лезвия - 0.65 мм
- Количество режущих кромок -2