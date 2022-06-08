Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)

Преимущества

В комплекте 5 лезвий с шагом зуба: 10TPI, 15TPI, 18TPI, 20TPI, 25TPI

Имеют длину 134 мм

Лезвие Jet 10000809 является сменным элементом для лобзикового станка Jet JSS-16. Применяется для реза по дереву. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать порезов или травм.