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Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
5.0
2
300 ₽
Пилки для лобзиков
    Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
    Арт. Х12403601
    5.0
    2
    Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
    Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
    Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
      Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
      Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
      Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)

      Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403601
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип пилки
      		для дерева
      Общая длина, мм
      		134
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвие Jet 10000809 является сменным элементом для лобзикового станка Jet JSS-16. Применяется для реза по дереву. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать порезов или травм.

        Преимущества

        • В комплекте 5 лезвий с шагом зуба: 10TPI, 15TPI, 18TPI, 20TPI, 25TPI
        • Имеют длину 134 мм