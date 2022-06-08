Лезвия Jet для JSS-16 JE10000809 (5 шт.)
Арт. Х12403601
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип пилки
|для дерева
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Общая длина, мм
|134
- Лезвие Jet 10000809 является сменным элементом для лобзикового станка Jet JSS-16. Применяется для реза по дереву. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать порезов или травм.
Преимущества
- В комплекте 5 лезвий с шагом зуба: 10TPI, 15TPI, 18TPI, 20TPI, 25TPI
- Имеют длину 134 мм